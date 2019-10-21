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İlk yarıda tek gol var

Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

21.10.2019 21:25İlk yarıda tek gol var
Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Konyaspor ceza sahasına doğru yapılan ortayı kaleci Serkan, ceza sahası dışında eliyle kontrol etmek isteyince direkt olarak kırmızı kart gördü.
4. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Marques'in şutu ağlarla buluştu. 0-1
9. dakikada orta alanda gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Marques'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.
34. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya'nın ters kanada attığı uzun pas sonrasında topla buluşan Shengelia'nın sert şutu, kaleci Farnolle son anda kurtardı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Konyaspor: Serkan ', Skubic xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Alper ' (Mahmut Ertuğrul dk. 3 xx), Jevtovic xx, Jonsson xx, Shengelia xx, Milosevic xx, Ömer Ali xx, Miya xx
Yedekler: Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can Akçay, Bajic, Amir, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mustafa xx, Hadebe xx, Sakıp xx, Robin xx, Acquah xx, Marques xxx, Mitchell xx, Fofana xx, Jahovic xx
Yedekler: Ufuk, Erkan, Gökhan, Murat, Koulossa, Eren, Ahmed, Meza, Özer, Rahman
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Marques (dk. 4) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kart: Serkan (dk. 1) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa (Yeni Malatyaspor), Jevtovic (Konyaspor)
(Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar/İHA)

Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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