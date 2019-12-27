Haberler » Güncel » İlk yarıda tek gol var - Haber

İlk yarıda tek gol var

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

27.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:30 İlk yarıda tek gol var
Süper Lig'in 17. haftasında evinde 'ni ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nadir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
16. dakikada Caner'in sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias'ın ceza sahası dışında yaptığı vuruşu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
43. dakikada Caner'in ceza sahası dışı sol çaprazdan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diaby'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus x, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx, Ruiz xx, Vida xx, Caner xx, Atiba xx, Elneny xx, N'Koudou xx, Ljajic x, Diaby x, Umut x
Yedekler: Utku, Erdoğan, Rebocho, Oğuzhan, Necip, Kartal, Erdem, Güven Boyd
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gençlerbirliği: Ertaç xx, Erdem xx, Toure xxx, Bjarsmyr xx, Polomat xx, Sessegnon xx, Candeias xxx, Sefa xx, Ayite xxx
Yedekler: Übeyd, Ahmet Cevat, Ahmet Yavuz, Can, Arda, Flavio, Rahmetullah, Seuntjens, Soner, İlker
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Ayite (dk. 23) (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kartlar: Nadir (dk. 12), Yasin (dk. 36) (Gençlerbirliği)
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:57   Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı - Haber
21:56   Iğdır'da tarihi lahitleri satmaya çalışan 4 kişi yakalandı - Haber
21:54   Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü - Haber
21:54   AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Adana'daki sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
21:48   Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı - Haber
21:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber
21:00   4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Haber
20:29   Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
19:34   Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Haber
27.12.2019 22:00:15