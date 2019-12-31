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İlk yarının en hırçını Gençlerbirliği

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı sona ererken, Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, ligin ilk devresinde 6 kez kırmızı kart cezası alarak, en fazla kırmızı kart gören takım oldu.

31.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:35 İlk yarının en hırçını Gençlerbirliği
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı sona ererken, temsilcisi , ligin ilk devresinde 6 kez kırmızı kart cezası alarak, en fazla kırmızı kart gören takım oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu, ilk devresi noktalanırken, takımların istatistikleri ön plana çıktı. Başkent ekibi Gençlerbirliği, ligin ilk devresinde 6 kez kırmızı kart cezası alarak, bu alanda zirveyi temsil etti. İstiklal Mobilya Kayserispor da gördüğü 5 kırmızı kart ile ilk yarının en fazla kırmızı kart gören ikinci ekibi oldu. En az kırmızı kart gören takımlar ise 1 kez ile Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor olmuş oldu.
BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA SARARDI
Sezonun ilk yarısında en fazla sarı kart gören 2 takım bulunuyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş 17 haftalık dönemde 50'şer kez sarı kart ile cezalandırılarak, en fazla sarı kart gören iki takım olmuş oldu. Kasımpaşa, 50 sarı kartın yanında 2 kez de kırmızı kart görürken, siyah-beyazlılar ise 3 kez kırmızı karta maruz kaldı.
(İHA)

Gençlerbirliği, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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