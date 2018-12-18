Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor
'un teknik direktörü Taner Taşkın, ligin ilk yarısını 2 puan ortalamasının üzerinde tamamladıklarını söyledi.Taşkın, Nuri Asan
Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Yılport Samsunspor'un ligdeki tüm maçlarına kazanmak adına çıktığına işaret etti.
Takımın sezona 17 yeni transfer yaparak başladığını hatırlatan Taşkın, "Yeni kurulmuş bir takım olarak ilk yarı çok iyi mücadele ettik. İlk yarıyı 2 puan ortalamasının üzerinde tamamladık ve 37 puanla devreyi tamamlamış olduk. İlk yarı boyunca deplasmanda mağlup olmayan bir Samsunspor vardı. İkinci yarı çok daha farklı bir Samsunspor sahada olacaktır." dedi.
Taşkın, ligin ikinci devresinde eksik bölgelere transfer yapacaklarını vurgulayarak, hedeflerinin ligi şampiyon tamamlamak olduğunu kaydetti.
Nuri Asan,Samsunspor
Kaynak: AA