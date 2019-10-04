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İlk yarıyı Antalyaspor 1-0 önde bitirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

04.10.2019 21:30İlk yarıyı Antalyaspor 1-0 önde bitirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı kırmızı-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada orta sahada topu alan Ufuk Akyol, Jailson'u da geçip hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Ufuk, Isla'ya rağmen yaptığı plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
16. dakikada Nazım Sangare'nin hatalı geri pasında araya giren Kruse'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken top arka direkte Dirar'da kaldı. Dirar'ın gelişine vuruşu ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx
Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Zanka xx, Jailson xx, Dirar xx, Gustavo xx, Emre xx, Ozan xx, Tolga xx, Max Kruse xx, Vedat Muriqi xx
Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Miha Zajc, Deniz Türüç, Alper Potuk, Adil Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Bahadır xx, Diego Angelo x, Celutska xx, Ufuk Akyol xx, Chico xx, Amilton xx, Hakan Özmert xx, Aatif Chahechouhe xx, Gelson Dala xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren, Tarık Çamdal, Halil İbrahim, Yakta Kurtuluş, Harun, Mukairu, Fredy, Serdar Özkan, Doğukan Sinik
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Ufuk Akyol (dk. 6) (Antalyaspor)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Antalyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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