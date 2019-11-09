Haberler » Güncel » İlk yarıyı Galatasaray 2-0 önde kapattı - Haber

İlk yarıyı Galatasaray 2-0 önde kapattı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

09.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:10İlk yarıyı Galatasaray 2-0 önde kapattı
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda FK'ya konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle 2-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
19. dakikada hızlı çıkan Galatasaray rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel iki Gaziantepli arasından pasını gönderdi. Ceza sahasında Feghouli topa hareketlenirken Gaziantep savunması son anda araya girerek topu kornere attı.
21. dakikada ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Bayram sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
30. dakikada Galatasaray savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Twumasi süratle hareketlenip ceza sahasına girmek istedi ancak Luyindama araya girerek topu kornere attı.
43. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram sol taraftan atağa destek veren Emre Taşdemir'e güzel bir pas yolladı. Emre'nin içeri çevirdiği topu Feghouli boş kaleye göndermekte zorlanmadı. 0-2
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Junior Morais xx, Jean-Armel Kana-Bıyık xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Oğuz Ceylan xx, Raman Chibash xx, Pawel Miroslaw Olkowski x, Jefferson Nogueira x, Güray Vural xx, Patrick Twumasi xx, Kayode xx
Yedekler: Yuri Lodygin, Jefferson Junior, Radoslaw Pawlowski, Ulaş Zengin, Furkan Soyalp, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Diarra
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Galatasaray: Muslera xx, Emre Taşdemir xx, Ahmet Yılmaz Çalık xx, Adem Büyük xx, Ömer Bayram xxx, Ferreira Filho xx, Florin Andone ? (dk. 11 Babel x), Nekadio Luyindama xx, Nascimento Teixeira xx, Sofiane Feghouli xx, Junior Lemina xx
Yedekler: Okan Kocuk, Michael Seri, Selçuk İnan, Henk Donk, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Nzonzi, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Ömer Bayram (dk. 21), Feghouli (dk. 43) (Galatasaray)
Sarı Kart: Pawel Olkowski (Gaziantep FK)
(Said Vakkas Yağcı - Metin Faruk Tamer - Lider Olgun/İHA)

Galatasaray, Ömer Bayram, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:50 Bakan Varank Teknokent'i gezdi
22:42 Bakan Varank Teknokent'i gezdi
22:43 DHA YURT BÜLTENİ - 19
22:42 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
22:40 Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti
22:05 Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
21:02 Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi
20:35 İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
9.11.2019 22:50:33