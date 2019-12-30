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İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek

TOGG tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli otomobiline yoğun ilgi devam ediyor.

30.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:40 İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek
TOGG tarafından geliştirilen 'nin ilk yerli otomobiline yoğun ilgi devam ediyor. Bir çok firmanın üretime başlamasının ardından kullanacağını açıkladığı ilk yerli arabayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 'de tüm havalimanlarında Follow me aracı olarak kullanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen tören ile tanıtımını yaptığı Türkiye'nin ilk yerli arabasına yoğun ilgi devam ediyor. Tanıtımının ardından tüm modelleri beğenilen ilk yerli arabayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'de kullanma kararı aldı. 2022 yılında seri üretime geçmesinin ardından havalimanlarında Follow me aracı olarak kullanılacak.

İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek

2022 yılında seri üretime geçecek olan ilk yerli arabayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi tüm havalimanlarında Follow me kullanacağını açıkladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havalimanlarımızda "#KarbonsuzHavalimanı Projesi" kapsamında 2022 yılından itibaren follow me aracı olarak #TürkiyeninOtomobili # ile gelecek nesillere nefes olmak için sabırsızlanıyoruz!" paylaşımını yaptı. - İSTANBUL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye, Gebze, TOGG, Güncel

Kaynak: İHA

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