İlk Yerli Netflix Dizisi Hakan: Muhafız'dan Fragman Geldi!

Merakla beklenen Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız dizisinden ilk fragman geldi. İzleyicinin beklentisini karşılayacak gibi duran dizi ne zaman başlayacak?

SÜPER KAHRAMANLI İLK YERLİ DİZİ

Tüm dünyada The Protector adıyla yayınlanacak dizi Hakan: Muhafız'a ait ilk fragman ve yayın tarihi, Netflix Türkiye'nin Instagram hesabından paylaşıldı. Dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu çalışma, yerli dizilerde görmeye alışık olmadığımız 'süper kahraman' temasıyla ekranlara gelecek.

HAKAN: MUHAFIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü'nün bulunduğu Hakan: Muhafız'ın başarılı özel efektleri de dünyaca tanınan Gradient Effects yaparken yapımcılığını da Netflix adına O3 Medya üstlendi. Hakan: Muhafız dizisinin 14 Aralık tarihinde ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacağı biliniyor.

DİZİ KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞACAK?

Dizi, İstanbul'u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, güçlerinden habersiz bir kahramanın, yani Hakan'ın mücadelesini konu ediniyor. Şuan için iki sezon planlanan Hakan: Muhafız'ın ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve dizinin ikinci sezonunun ise 8 bölüm olacağı öne sürülüyor. Eylül ayında yayınlanması planlanan dizinin ilk beş bölümünü Netflix'in yeterli bulmaması nedeniyle yayın tarihi ertelenmişti. Yapımın, yönetmeninde de değişiklik yapılarak, görsel efektler ve kurgusuyla beklentiyi üst sınıra çekmeyi başarmış gibi.