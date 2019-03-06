İlk Yurt Dışı Ziyaret Azerbaycan'a

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık için görevden ayrılmasının ardından TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Azerbaycan'ı ziyaret etti.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştiriyor. Şentop, Bakü'de önceki Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Meclis Başkanı Şentop, daha sonra Bakü Türk Şehitliğine geçti. Mustafa Şentop burada anıt özel defterini imzaladı.TBMM Başkanı daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Mustafa Şentop'u TBMM Başkanı seçilmesi vesilesiyle kutlayan Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilk üst düzey ziyaretlerin karşılıklı olarak gerçekleşmesinin gelenek haline geldiğini ve iki ülkenin kardeşliği ve dostluğunun açık bir örneği olduğunu belirtti. Şentop da Azerbaycan'ı ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlattı.Mustafa Şentop, daha sonra ise Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Nevruz Memmedov ile bir araya geldi.(İHA)