İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, Görevine Başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti
'den İlkadım
Belediye Başkanlığına seçilen Necattin Demirtaş
, görevine başladı.
Belediye binasına gelerek görevine başlayan Demirtaş, seçim kurulundan mazbatasını dün aldığı söyledi.
Her kesimden oy aldıklarını, herkesin sevgisini kazandıklarını ifade eden Demirtaş, "Sevginin dili kazandı. Biz, sevgi dilinden ve adaletten asla ayrılmayacağız. An itibarıyla siyasi kimliğimi çıkardım, herkesin başkanı oldum. Bundan sonra da herkesin başkanı olarak hizmet vermeye devam edeceğim. Seçim süresince bize maddi manevi destek veren tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
Demirtaş'ın öz geçmişi Samsun
'un Kavak
ilçesinde doğan Demirtaş, Ege Üniversitesi
İşletme Fakültesinden mezun oldu.
Çeşitli kamu kuruluşlarında görev yapan Demirtaş, 2009-2014 yıllarında da İlkadım Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
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Kaynak: AA