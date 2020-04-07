Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Olağanüstü toplanan İlkadım Belediye Meclisi'nde görüşülen 2 maddeden 1'i kabul edilirken, 1'i de oy çokluğu ile reddedildi.

07.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:48
İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
Olağanüstü toplanan İlkadım Belediye Meclisi'nde görüşülen 2 maddeden 1'i kabul edilirken, 1'i de oy çokluğu ile reddedildi. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

İlkadım Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı, korona virüs tedbirleri kapsamında meclis salonundan daha büyük olan konferans salonunda yapıldı. Meclis üyeleri toplantıya girişte ellerini dezenfektan ile temizleyip, eldiven ve maske taktılar. Meclis üyeleri, başkan ve katipler aralarında mesafe bırakarak meclis toplantı pozisyonuna geçtiler.

Olağanüstü toplanan mecliste ilk gündem maddesi olan; "İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde bulunan İlkadım Belediyesi Hizmet Binası'nın bulunduğu arsa ve binasının yıkılması ve bu alana katlı otopark yapılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanması" maddesi görüşüldü.

Eski İlkadım Belediyesi binası ve arsası 5 yıllığına Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne kiralandı

Madde üzerine açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Gazi Belediye Binamızın benzin istasyonu yapılması durumu vardı. O işten vazgeçtik. Samsun Büyükşehir Belediyesi, eski İlkadım Belediye Binası'nın olduğu yerde binayı yıkarak otopark yapmak istiyor. Biz de Büyükşehir'e o imkanı vermek adına maddeyi gündeme aldık. Biz de yapabilirdik ama onlardan böyle bir talep geldiği için de bunu dikkate aldık. Yapılacak protokolün ardından burası trampa verilebilir, bedeli ödenebilir ya da toplam maliyetinin 4'te 3'ü Büyükşehir'e 4'te 1'i bize şeklinde ortak işletilebilir. Bunlar protokolde belirlenir" dedi.

Başkan Demirtaş'ın konuşmasının ardından gündem maddesi komisyona havale edildi. Komisyonda görüşülen madde ile belediye binasının bulunduğu arsanın 5 yıllığına Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanmasına karar verildi. Meclise getirilen karar, oy birliği ile kabul edilerek, karara bağlandı.

6 milyonluk kredi talebi oy çokluğuyla iptal edildi

Mecliste görüşülen bir diğer madde ise, "Daha önceden işçilerin borçlarının ödenmesi için İller Bankası'ndan talep edilen 6 milyon TL'lik kredi kullanımının onaylanması ve kredinin çöp işlerinin verildiği şirketin borçlarının ödenmesinde kullanılması" maddesi mecliste görüşüldü.

Karar hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Daha önce çalışanların alacaklarına karşılık İller Bankası'na teminat mektubu almak kaydıyla kredi talebinde bulunmuştuk. Bu zaman alınca bu kez talebimizi özel bankadan temlik yapmak suretiyle kredi kullanıp, personellerin alacaklarını ödemiştik. Çalışanların 6 milyonluk alacağını ödedik fakat bu arada İller Bankası'ndan talep ettiğimiz 6 milyon TL, genel müdürlük tarafından onaylandı. Böyle olunca biz de bunu değerlendirmek adına temizlik işlerimizi yapan firmanın belediyemizden 6 milyon TL civarında alacağı vardı. Bu krediyle onu ödemeyi istedik. Böyle olursa bir hesap yaptık 4 milyon TL'lik bir tasarruf elde etmiş olacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından madde komisyonda tartışıldı. Cumhur İttifakı kanadı "Borç ile borç ödenmez ve daha önce yapılan şirket sözleşmesi gereği hukuka aykırı alanlar olabilir" gerekçeleri ile kredi talebine ret oyu verdi.

Komisyonun karşı kararının okunmasının ardından mecliste oynanan madde 18 ret, 15 kabul oyu alarak meclisten geçmedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım, Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı - Haberler

Politika Manşet

Haberler

İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü

Son Dakika Politika Haberleri

19:30: Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 19:27: Türk Kızılay 'İmmüm Plazma' tedavisine resmen başladı - Haberler 19:25: Üzerine demir kapı düşen şahıs hayatını kaybetti - Haberler 19:25: Tunceli'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu - Haberler 19:22: Büyükşehir üreticiyi unutmadı - Haberler 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler