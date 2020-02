İlkadım Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor

SAMSUN (İHA) – Sosyal belediyecilik alanında önemli işler yapan İlkadım Belediyesi, vatandaşlardan aldığı yardımları ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyor.İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ilçede başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatarak çeşitli eşya yardımında bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İlkadım Belediyesi, hayırsever vatandaşların tespit ettiği genç çiftin yuvasını kurdu.Gönüllü olarak yapılan yardımları bizzat ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yerinde tespit eden Lütfiye Demirtaş, hayırsever vatandaşın direktifleriyle yeni evlenecek olan ve hiç eşyası olmayan genç çifte ulaşarak evi koltuk takımı, yatak odası, bebek odası, halı ve perde ile donattı. Genç çiftimizin mutluluğuna ortak olduk"Yapılan yardım hakkında konuşan Lütfiye Demirtaş, "Araştırmalar sonrasında genç çiftimizin gerçekten ihtiyaç sahibi olduklarını tespit ettik. Hayırsever vatandaşlardan aldığımız eşyaları kendi atölyemizde yenileyerek genç çiftimize kuracakları sıcak yuvalarında bizimde katkımız olsun istedik. Ben bu vesile ile eşyalarını bağışlayan hayırseverlere ve genç çiftin yuvasını kurmaya vesile olan hayırsever vatandaşıma ve bize en büyük destekçimiz olan İlkadım Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi."Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerinin arsında köprü oluyoruz"İhtiyaç sahiplerinin her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise "Sadece klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçe halkımızın günlük hayatının her alanında her anında var olmayı arzuluyoruz. Belediyemizin sosyal yönünü hem yardım faaliyetleriyle hem de uyguladığımız onlarca projeyle güçlendiriyoruz. Yardımlarımızın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaya yönelik inceleme araştırmalarımızı disiplin içinde hayata geçiriyoruz. Burada tamamen gönüllülük esasına dayanarak çok anlamlı olan imece usulü yardımlar ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü oluyoruz. İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezimiz ve mahalle muhtarlarımızın da hassas takibi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edilerek hem maddi hem de manevi destek sağlıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sosyal yardımlara bütçeden önemli bir pay ayrıldık. Gerçekleştirilen hizmetlerle İlkadım ilçemiz değişim süreci yaşarken, bunun yanında sosyal belediyecilik anlayışını da geliştirerek, nerede ihtiyaç sahibi bir aile var ise oraya koşuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN