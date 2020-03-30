Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği

İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokağa çıkması yasaklanan ve risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek için seferber oldu.

30.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:20
İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği
İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokağa çıkması yasaklanan ve risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek için seferber oldu.

Korona virüsü vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Samsun İlkadım Belediyesi ise 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor. İlkadım bulunan 61 mahallenin tamamında hummalı bir çalışma başlatan ekipler şuana kadar 162 ailenin isteğini yerine getirdi. İlk olarak vatandaşlar İlkadım İletişim Merkezi'ne(İLKİM) aramasını üzerine zabıta ekipleri adrese gidiyor akabinde 65 yaş üstü vatandaşın alışverişini yaptıktan sonra malzemeleri teslim ediliyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçe genelinde bir çok farklı hizmet ile korona virüsüyle mücadele ettiklerini belirterek, "Belediyemizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere ekipler oluşturduk. İnsanlar bize 444 0 5501 ve 0505 178 55 01 numaralardan ulaşabilirler. 112 üzerinde de bizlere ulaşarak da bu hizmetten faydalanabilirler. Hizmetten vatandaşlar alacakları malzemenin ücretlerini ödeyerek faydalanıyorlar. İlkadım olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

"Bu eksikleri gidermek ve aldığımız dualar bizim çok önemli"

İlkadım'ın tamamında hizmet verdiklerini ifade eden İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi Sorumlusu Salih Hacısalihoğlu, "İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 23 Mart tarihinden itibaren 162 vatandaşımıza ücretleri karşılığında alışverişlerini yaptık. Vatandaşlarımız belediyeyi arayarak isteklerini bildiriyorlar. Ekiplerimiz evlerine giderek listeyi alıyor. Alışverişi gerçekleştirdikten sonra fatura ile birlikte teslim ediyoruz. İlkadım'ın 61 mahallesinde hizmet vermekteyiz. 4 aracımız ve bölgede 8 kişilik ekibimiz ve çözüm merkezimiz ile toplamda 24 kişilik ekibimiz ile hizmete devam ediyoruz. Genel olarak vatandaşlarımız yiyecek ve ilaç üzerine talepleri oluyor. Bu eksikleri gidermek ve aldığımız dualar bizim çok önemlidir. Vatandaşlara gösterdiğimiz en büyük vefa örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Ekipler ayrıca maske ve eldiven kullanarak önlemlerini alıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İlkadım Belediyesi, İlkadım, Samsun, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu Haberler
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:51: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Haber 16:51: 'Karantina kararını duyup önceden köyü terk ettiler' iddialarına kaymakamlıktan yalanlama - Haber 16:51: Ağrı'da sağlık çalışanları için iki yurt tahsis edildi - Haber 16:51: İSTANBUL'DA İŞLERİ AZALAN TAKSİCİLER PLAKA KİRALARINI ÖDEYEMİYORUZ - Haber 16:50: Galler Prensi Charles, korona virüs karantinasından çıktı - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:21: Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber