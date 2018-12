İlkadım Belediyesinde Promosyon Sevinci

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:09



İlkadım Belediyesi ve bir özel banka arasında imzalanan protokol ile belediye çalışanlarına promosyon müjdesi verildi.İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un uzun süren çalışmaları sonucu bir banka ile 932 TL'lik promosyon anlaşması yapılırken Samsun genelinde en yüksek promosyon alan İlkadım Belediyesi çalışanları oldu. İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde gerçekleştirilen Promosyon Sözleşmesi İmza Töreni'nde işçiler tarafından alkışlarla karşılanan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, bankanın Buğday Pazarı Şube Müdürü Haydar Yüksel ile sözleşmeye imza attı."Başkan Tok'tan baklava ikramı"Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü personellerinin katıldığı törende Başkan Tok'a teşekkürlerini ileten işçiler Başkan Tok'un kendi elleri ile ikram ettiği baklavadan yediler. 932 TL'lik promosyon bedelinin beklediklerinden yüksek olduğunu belirten işçiler mutluluklarını Başkan Erdoğan Tok'a samimiyetle gösterdikleri törende oldukça güzel görüntüler ortaya çıktı.Büyük bir coşku ve sevinçle Erdoğan Tok'u karşılayan belediye işçileri uzun süre kendisini alkışladılar. Başkan Tok'un tüm işçilerin elini sıkarak selamlaştığı törende belediye çalışanları sık sık "İşçi babası Erdoğan Başkan" diye slogan attı.Başkan Erdoğan Tok yaptığı konuşmada, "Belediye çalışanlarımızla bir aile kurarak İlkadım'ı geleceğe taşıyoruz. Sizlerle beraber yaklaşık 5 yılı birlikte geçirdik. Her özel günde, her bayramda bizzat sizlerle buluşarak tek tek elinizi sıkıp hasbihal etmeyi tercih ettim. Çünkü sizler ve bizler büyük bir aile olduk. Bu nedenle her zaman sizlerin yanında olarak hep çalışanlarımızın lehine olacak anlaşmaları hayata geçirdik. Bugün de bu promosyon anlaşması için sizlerin adına çok mücadele ederek Samsun'da en yüksek promosyon anlaşmasına vardık ve 932 TL hepinizin hesabına yatacak. Şunu özellikle belirtmek istiyorum: 'İşçi babası' olarak anılmak kolay bir şey değil. Bu unvanı hak etmek için 2004 döneminden bu yana verdiğimiz mücadele çalışanlarımız için yaptığımız iyileştirmeler ve her zaman işçimizin yanında durarak kazandığım bir unvan. Bu nedenle bundan sonra da hep yanınızda olacağımdan emin olabilirsiniz. Biz İlkadım Belediyesi olarak büyük bir aileyiz" dedi. - SAMSUN