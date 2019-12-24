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İlkadım Belediyesinden "köy evi" projesi

İlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Plan Proje Şefliği tarafından hayata geçirilen "Köy Evi Tipi" projesi ile vatandaşlara ücretsiz proje imkanı sunuluyor.

24.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:16 İlkadım Belediyesinden
Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Plan Proje Şefliği tarafından hayata geçirilen "Köy Evi Tipi" projesi ile vatandaşlara ücretsiz proje imkanı sunuluyor.

Köy evi projesini Yapı Kontrol Müdürlüğünden temin eden vatandaşlar kolayca yapı ruhsatı alma imkanı buluyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından hayata geçirilen proje ile kırsal bölgelerde ev yaptırmak isteyen vatandaşlar hem ücretsiz bir şekilde proje sahibi oluyor hem de yapı ruhsatı işlemlerinde büyük kolaylıklardan faydalanabiliyorlar.

Yeni projeler İlkadımlıların hizmetinde

Yeni uygulamaya geçirilen proje ile kırsal bölgelerde yeni ev yaptırmak isteyen vatandaşların işlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğünce yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından ortaya çıkan köy evi projemizi halkımızla buluşturuyoruz. Projemiz belediyemiz tarafından uzman ekiplerce hazırlandığından, yapı ruhsatı aşamasında da büyük kolaylıklar sağlamakta. Hem görsel olarak şık ve modern hem de teknik olarak kullanışlı olan projemizle vatandaşlarımız konforlu bir yaşama kavuşabilecekler. Teknik teferruatlarla uğraşma zahmetinden kurtularak yeni bir ev yaptırabilme imkanına kavuşacaklar. Projemizin detaylarını öğrenebilmek için tüm halkımızı belediyemize bekliyoruz" dedi.

Bu proje ile kaçak yapılar önlenecek

Proje hakkında bilgi veren Yapı Kontrol Müdürü Serdar Bektaş, "Halk arasında köylerin mahalleye dönüşümü olarak da bilinen 6360 sayılı Kanun'da yer alan: 'İlçe belediyeleri yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır' hükmüne istinaden Başkanımız Necattin Demirtaş'ın talimatı üzerine Plan Proje Müdürlüğümüzce mahalleye dönüşen köylerde kullanılmak üzere; mimari, betonarme, elektrik, mekanik tesisat projeleri güncel mevzuata ve yörenin mimarisine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu projeler yeni yapı ruhsatı talep eden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verilmektedir. Kaçak olarak inşa edilen binalarda imara aykırılık cezaları, yıkım kararları, elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılmaması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızı ruhsatlı inşaat yapımına teşvik etmek, kaçak yapılaşmayı önlemek ve en önemlisi güvenli evlerde ikame ettirmek adına ruhsat işlemlerindeki bürokrasi en aza indirilmiştir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Güncel

Kaynak: İHA

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