Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İlkadım'da 7 ayrı mahallede pazar kuruldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından bugün 7 ayrı mahallede pazar kuruldu.

13.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:47
İlkadım'da 7 ayrı mahallede pazar kuruldu
Samsun 'un İlkadım ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından bugün 7 ayrı mahallede pazar kuruldu.

Hafta sonu uygulamaya giren sokağa çıkma yasağı sonrası semt pazarlarının kurulamaması nedeniyle pazarcı esnafından gelen talebi geri çevirmeyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, esnafı mağdur etmedi. Hafta sonu kurulamayan pazarların sokağa çıkma yasağının bittiği Pazartesi günü kurularak hem esnafın ürününün bozulmaması hem de hafta sonu alışveriş yapamayan vatandaşların kalabalık oluşturmadan alışveriş yapmaları sağlandı. Zabıta ekiplerinin yoğun denetimleri altında 1 günde 7 ayrı mahallede pazar kuruldu. Ekipler bir yandan esnaflar için uygulanacak önlemleri denetim altında tutarken diğer yandan pazar içerisinde kalabalık oluşmaması için halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

Zor bir süreç yaşanırken hem esnafın işlerinin aksamaması hem de vatandaşın ürünlere en kolay şekilde ulaşabilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirten Necattin Demirtaş, "Korona virüsü ile mücadelemiz devam ederken en önem verdiğimiz durum hayatın akışını en doğru şekilde sağlamaya çalışmak. Bu düşünce ile hafta sonu uygulanan yasağın ardından pazarcı esnafımızdan gelen talep doğrultusunda kurulamayan pazarların Pazartesi günü kurulmasını sağladık. Böylece hem tezgahını açamayan esnafımızın mağduriyetini kaldırdık hem de vatandaşlarımızın alış-verişlerini en kolay yoldan yapabilecekleri imkanı sağlamış olduk. Halkımızdan talebimiz ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evlerine en hızlı şekilde dönmeleridir" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Necattin Demirtaş, İlkadım, Samsun, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››İlkadım'da 7 ayrı mahallede pazar kuruldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:36: Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi - Haber 19:36: Burdur'da 14 günlük karantina süresi dolan 145 kişi halk oyunuyla uğurlandı - Haber 19:36: Ağrı'da karantinaya alınacak aileye pastalı karşılama - Haber 19:32: Almanya'da çalışan işçilerin koronavirüs korkusu - Haber 19:32: İtalya'da korona virüsten son 24 saatte 566 kişi öldü - Haber 19:20: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler