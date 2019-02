İlkadım'da Cumhur İttifakı Soğuk Dinlemedi

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı'nın İlkadım Belediye Başkanı ve adayı Erdoğan Tok 'u Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri sağanak yağmur altındaki programda yalnız bırakmadı. AK Parti adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gittiği her mahallede vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Tok, umreden dönen mahalle sakinlerinden Muzaffer Hamurcu'ya ev ziyareti gerçekleştirmek için gittiği Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yağmura ve soğuğa rağmen yine İlkadımlıların yoğun ilgisi ile karşılandı. MHP Fevzi Çakmak Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi önünde MHP ve AK Partililerle buluşup ziyaret noktasına yürüyerek giden Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar , AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, MHP ve AK Parti mahalle başkanları ve vatandaşlar birliktelik mesajı verdi. Vatandaşlara gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Başkan Erdoğan Tok, "Bu karşılıklı sevgiyle ve Cumhur İttifakı ruhuyla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.Konuşmasında mahalle sakinlerine teşekkür eden AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar ise, "Bu yağmurlu ve soğuk akşamı coşku ve samimiyetle sıcak bir ortama çevirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Cumhur İttifakı'nın güçlendirdiği kardeşliğimizi sizlerle yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu birliktelik ruhu hepimizi sararken inanıyorum ki 31 Mart günü İlkadım'da sandıkları patlatacağız ve büyük bir başarıya birlikte imza atacağız" diye konuştu."Kentsel dönüşümü biz çözüyoruz"İlkadım'ın neye ihtiyacı olduğunu bildiklerini dile getiren Başkan Tok, "Bundan dolayı ilçemizdeki tüm mahallelerimizi yakın uzak demeden ziyaret ederek, bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledik. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki İlkadım'ın tüm mahallelerine gittim ve vizyon projelerimizi mahallelerimizin ihtiyacına göre şekillendirdik. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güzel hizmetler olacak. Biz bu şehri ve ilçemizi seviyoruz ve yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını her gittiğimiz yerde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bütün vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyoruz. Hizmetlerimize her kesimden vatandaşlarımız büyük bir teveccüh gösteriyor ve bizleri bağrına basıyor. Sizlerin de çok yakından takip ettiği kentsel dönüşüm için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yıllardır büyük gayret ve çaba göstererek uğraş verdiğimiz İlkadım ilçemizdeki kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın son Samsun mitinginde, 'İlkadım ilçemizdeki kentsel dönüşüm sorunlarını biliyoruz. İnşallah bu meseleyi halledeceğiz' ifadesi gerçekten İlkadımlı hemşerilerimin özlemle çözülmesini beklediği bir meseleydi. Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden Allah razı olsun. Bizler hükümetimizle birlikte hareket ederek yine siz değerli vatandaşlarımızın desteği ile kentsel dönüşüm projemizi hayata geçirerek sizlerin sorunlarına en kısa zamanda modern çözümler getireceğiz" şeklinde konuştu.Yoğun kalabalığın yaşandığı buluşma Başkan Tok'un ev sahiplerine hediye takdim etmesi ve bol bol hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - SAMSUN