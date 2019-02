İlkadım'da Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

Kaynak: İHA

İlkadımlı kadınları Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde ağırlayan Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım'da kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.Unkapanı Mahallesi'nde yaşayan kadınları konuk eden Erdoğan Tok , 5 yıllık icraatlarını onlara anlattı. Tok yaptığı konuşmada, "Yaptığımız her proje ve hizmetin merkezine insanı koyduk. Her şeyden önce en büyük başarının gönüllere dokunmak olduğu bilinci ile gece-gündüz hemşehrilerimiz için çalıştık. Bunun sonuncuda da bugün vatandaşımızdan ve özellikle de siz değerli hanım kardeşlerimizden gördüğümüz teveccüh en büyük mutluluğumuz oldu. Bugün 'Gönül Buluşmaları' adı altında samimiyet ve tevazu ile bir araya gelebiliyorsak, bu karşılıklı yaşadığımız sevgi ve saygının sonucudur. Bizlere gösterdiğiniz bu ilgi ve içtenliğe yürekten teşekkür ederim" dedi."İlkadım'da kadınların yaşam kalitesi artmaya devam ediyor"Kadının toplumdaki yerini sağlamlaştırmak adına birçok örnek projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Tok, "Hanım kardeşlerimize her zaman pozitif ayrımcılık uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. El emeği ile kadınlarımıza ekonomik kazanç sağlayacak fırsatlar sunan kurslarımız yanı sıra sosyal yaşamda da yeni ve modern imkanlar tahsis ediyoruz. Kültür merkezlerimizde yüze yakın farklı branşta kurs gören hanım kardeşlerimiz için Unkapanı'nda tamamlanmasına az bir zaman kalan Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezimizi hizmete sunacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN