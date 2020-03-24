Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İlkadım'da korona virüsüne karşı banklar söküldü - Haberler

İlkadım'da korona virüsüne karşı banklar söküldü

Korona virüsü önlemleri kapsamında yapılan çalışmaları anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ekiplerimiz halkın bir arada yakın bir mesafede olmamaları için bazı alanlardaki bankları söküyorlar" dedi.

24.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:42
İlkadım'da korona virüsüne karşı banklar söküldü
Korona virüsü önlemleri kapsamında yapılan çalışmaları anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ekiplerimiz halkın bir arada yakın bir mesafede olmamaları için bazı alanlardaki bankları söküyorlar" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde korona virüse karşı verilen mücadeleyi yerinde gördü. Ekiplerle buluşarak incelemelerde bulunan Başkan Demirtaş, "Virüse karşı verdiğimiz mücadele aralıksız bir çalışmayla gece gündüz devam ediyor" diye konuştu.

Belediye personeline aralıksız verdikleri salgın mücadelesi için teşekkür ettiğini Demirtaş, "Belediye çalışanlarımız vatandaşımızın sağlığı için gerçekten özverili ve başarılı çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bir yandan İlkadım'ı sokak sokak yıkarken diğer yandan evden çıkamayan vatandaşlarımızın alışverişlerini yapıyorlar. Bunun yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz halkın bir arada yakın bir mesafede olmamaları için bazı alanlardaki bankları söküyorlar. Başka bir ekibimiz kamu kurumları ve toplu kullanım alanlarını devamlı bir şekilde ilaçlıyorlar. Tüm bu çalışmalar sürerken biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu süreç boyunca hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. İlkadım Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Necattin Demirtaş, İlkadım, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

18:39: İzmir'de AVM'ler geçici süreyle kapatılıyor - Haber 18:38: Fransa'da korona virüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti - Haber 18:38: Otobüslerin kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıması vatandaşları sevindirdi - Haber 18:38: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi - Haber 18:37: Kapıkule'de günlerce bekleyen TIR şoförlerinin yardımına Türk Elçiliği koştu - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'nın korkutarak video çeken gence evden çıkma yasağı ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading