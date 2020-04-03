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İlkadım'da muhtarlardan "Bir ekmek de benden olsun kampanyası"

Samsun İli ve İlkadım Muhtarlar Derneği, El Veren İnsanlar Derneği (ELVİNDER) ve Mutluluğun Kanatları Derneği iş birliğinde ihtiyaç sahibi aileler için "Bir ekmek de benden olsun" kampanyası başlatıldı.

03.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:46
İlkadım'da muhtarlardan
Samsun İli ve İlkadım Muhtarlar Derneği, El Veren İnsanlar Derneği (ELVİNDER) ve Mutluluğun Kanatları Derneği iş birliğinde ihtiyaç sahibi aileler için "Bir ekmek de benden olsun" kampanyası başlatıldı.

İki çocuklu dört kişilik bir ailenin bir günde üç ekmek yediği varsayılan kampanya kapsamında 90 TL'lik bir yardımla bir aile 100 ekmek alabilecek. Anlaşmalı fırınlar ekmeği 90 kuruştan verecek. İhtiyaç sahibi aileler gelecek yardımlar sayesinde kendilerine verilecek "marka" ile bir aylık ekmek ihtiyaçlarını karşılamış olacak. Şimdilik Derebahçe, Baruthane, Hançerli ve Selahiye Mahallelerinde başlayan yardım kampanyasına katılım sağlamak isteyen ihtiyaç sahipleri ve yardımseverlerin ilgili mahalle muhtarına ulaşması gerekiyor.

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Derebahçe Mahallesi Muhtarı Sabiha Demirci, "Komşun açken sen tok yatamazsın diyen bir kültürün insanları olarak ilk önce kendi mahallelerimizde ihtiyacı olan insanlarla yardım etmek isteyen insanları buluşturmayı düşündük. Mahalle içindeki dayanışmayı ve birlikteliği sağlamak istiyoruz. Bu arada kendi küçük esnafımızı da desteklemek istiyoruz yerel fırın ve yerel bakkallarımıza gittik anlaşmalar yaptık bize yardım yapmak isteyen gelen insanları size yönlendireceğiz dedik bize verdikleri paket fiyatlarını hayırseverlerin oralara ödemelerini sağlıyoruz. Oradan da gidip ihtiyaçlı olan insanlar paketlerini alıyorlar. Bir tür aracılık hizmeti yapıyoruz ama doğru insanları birbirleriyle buluşturuyoruz. Mahallelerimizdeki fırınlarla görüştük. Ekmeği 90 kuruşa verecekler. İki çocuklu dört kişilik bir aile bir günde üç ekmek yerse ayda 90 ekmek yapar. Biz onu 100 ekmek yaptık 90 TL'ye bağladık. Ayda 90 TL'ye bir ailenin bir aylık ekmek parası bizden olsun ekmeği bölüşelim diyenlerin mahalle muhtarlarına ulaşmalarını bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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