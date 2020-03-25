Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İlkadım'da yaşlılara vefa - Haberler

İlkadım'da yaşlılara vefa

Korona virüsü salgını tedbirleri devam ederken sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler "Büyüklerimize vefa borcumuzu ödüyor" dedi.

25.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:19
İlkadım'da yaşlılara vefa
Korona virüsü salgını tedbirleri devam ederken sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler "Büyüklerimize vefa borcumuzu ödüyor" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile oluşturulan hizmet ekipleri gece gündüz demeden tüm talepleri karşılamak için çalışıyor. Evden çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan çağrı merkezine gelen talepleri özverili bir çalışma ile karşılayan belediye ekipleri vatandaşlar tarafından takdir görüyor.

"Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz"

Birçok farklı alanda yürütülen mücadele çalışmalarıyla salgına karşı alınabilecek tüm önlemleri aldıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs ile yoğun mücadele devam ediyor. Bu mücadelede vatandaşımızın virüsten korunmasını sağlamanın yanı sıra psikolojik olarak da yalnız olmadıklarını hissettirmek en önemli görevlerimizden biridir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda ekip oluşturduk. Bu vatandaşlarımız belediyemize veya kaymakamlığımıza ulaşarak taleplerini ilettikleri andan itibaren personelimiz duyarlı bir şekilde ve özveri ile ihtiyaçlarını karşılamaktalar. Evden çıkamayan vatandaşlarımız 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefondan 7 gün 24 saat bize ulaşabilirler" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:30: Terminallerde dezenfeksiyon işlemi devam ediyor - Haber 17:30: Osmanlı mirası tarihi çarşılar geçici süreyle kapatıldı - Haber 17:29: Kemalpaşa'da Koronavirüs'e karşı telekonferans uygulaması - Haber 17:29: Vefa Grubu, 3 günde 281 kişinin ihtiyacını karşılandı - Haber 17:29: İZMİR 20 küçükbaş hayvanı çalan 2 kişi yakalandı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler