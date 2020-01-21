Haberler » Güncel » İlkadım'dan kadınları meslek sahibi yapan kurs - Haber

İlkadım'dan kadınları meslek sahibi yapan kurs

İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan aşçılık ve pastacılık kurslarında kadınlara meslek eğitimi veriliyor.

21.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:59İlkadım'dan kadınları meslek sahibi yapan kurs
Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan aşçılık ve pastacılık kurslarında kadınlara meslek eğitimi veriliyor.

Derebahçe ve Yıldıray Kültür Merkezlerinde haftanın 5 günü sabah ve akşam olmak üzere verilen kurslarda verilen eğitimlerle kadınlara sağlam bir meslek ve kariyer imkanı sunmak amaçlanıyor. Pastacılık ve aşçılık olmak üzere 2 farklı branşta verilen kurslarda kalifiye bir eleman olarak yetiştirilen kursiyerler yerel lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağını da öğreniyor. Kurs sonrasında da kendi işlerini kurma ve birçok yerde çalışabilme niteliği kazanıyorlar.

Belediye bünyesinde binlerce vatandaşa kurs imkanı sağladıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediyemiz kültür merkezlerinde hayata geçirdiğimiz kurslarımızı belirlerken önceliğimiz, halkımızın meslek edinebilecekleri branşlar oldu. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere hobi edinmelerinin yanı sıra bu hobilerini kazanca dönüştürerek hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Bu kurslarımızdan en çok ilgi görenler ise pastacılık ve aşçılık kurslarımız oldu. Derebahçe ve Yıldıray Çınar Kültür Merkezlerinde hayata geçirdiğimiz kurslarımızda sabah ve akşam olmak üzere ayrı sınıflarda çok sayıda kursiyerimiz eğitim almakta. İlkadım Belediyesi olarak bu kurslarımızın alt yapılarını en iyi şekilde sağlamaya gayret ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Halk Eğitimi Merkezi, İlkadım Belediyesi, İlkadım, Çınar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:59  Halep'e yakın köylere hava saldırısı: 9 ölü
15:53  Yaralı halde bulunan köpek, tedavi altına alındı
15:58  İstanbul-çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine virüs uyarısı
15:58  Müze olarak hizmet veren 5 asırlık Güpgüpoğlu Konağı restore edildi
15:58  Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
21.01.2020 16:03:59