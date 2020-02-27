Haberler » Güncel » İlkadım'dan kırmızı-beyaz çöp kovaları - Haber

İlkadım'dan kırmızı-beyaz çöp kovaları

İlkadım Belediyesi, ilçe halkının yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara, Samsunspor'un renklerini taşıyan çöp kutuları yerleştiriyor.

27.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:15İlkadım'dan kırmızı-beyaz çöp kovaları
Belediyesi, ilçe halkının yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara, 'un renklerini taşıyan çöp kutuları yerleştiriyor.

Yeni modern çöp kovalarının şehrin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırmanın yanı sıra, caddelerin temizliğine de ayrı bir önem kattığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde eskiyen çöp kutular sökülerek yenileriyle değiştirilirken, bir yandan da yeni çöp kovaları monte ediliyor. Belli aralıklarla yerleştirilen kovalar caddelerin temizliğine ayrı bir önem katıyor. Kaldırımlara vidalarla sabitlenen kutuların içinde biriken çöpler, gün içinde sık sık boşaltılarak, toplama merkezine taşınıyor. Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir İlkadım için yürüttüğümüz temizlik çalışmalarına vatandaşlarımız da destek vermeli. Özellikle çöp dökme saatlerine riayet etmelidir. Bu husus ilçemizde yürütülen temizlik konusunda son derece önemlidir. Kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalara verilecek destek, 'temiz bir İlkadım' hedefine bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacaktır" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, Samsunspor, İlkadım, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
27.02.2020 15:22:15