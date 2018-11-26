İlkadımlı Çocuklar Bu Projeyi Çok Sevdi

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:11



26 Kasım 2018 Pazartesi 17:11

İlkadım Belediyesi ilçede bulunan okullara fiziki desteğinin yanı sıra ilk ve orta dereceli okulların bahçelerini sosyal hayatı pekiştiren rengarenk oyun alanlarına dönüştürüyor.İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından geçen yıllarda başlatılan ve çocukların teneffüslerde eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olan renkli proje bu yıl da devam ediyor. İlçe sınırlarında bulunan tüm okullarda mutlaka bir çalışması bulunan İlkadım Belediyesi tarafından fiziki iyileştirmelerin yanı sıra sosyal içerikli projelerde aralıksız sürdürülüyor. Hem unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yeniden canlandıran hem de çocukların ruhsal gelişimine yardımcı olan zeka ve denge oyunlarının oynanabilmesi için okul bahçelerine oyun alanları çiziliyor."Teknoloji bağımlılığını önlüyor arkadaşlık bağlarını güçlendiriyor"Teneffüslerde çocukların enerjilerini doğru şekilde kullanarak zekalarını geliştirmelerine zemin hazırlamak amacı ile başlatılan projenin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Çocuklarımız teknolojinin tutsağı durumunda. Son dönemlerde bilgisayar ve internet teknolojisinin büyük bir gelişme göstermesiyle beraber bilgisayar oyunlarına karşı çocuklarımızın bağımlılığın git gide daha çok arttığını gözlemliyoruz. Gelişmekte olan teknoloji büyük kolaylıkları beraberinde getirirken, öte yandan da sağlığı olumsuz etkiliyor. Özellikle gençleri ve çocukları büyük ölçüde etkisi altına alan bilgisayar oyunları, öğrenme güçlüğünden sosyal bozukluğa kadar birçok rahatsızlığa yol açabiliyor. Oyun çağındaki çocuklarımızın her türlü bilgisayar oyununu bildiği halde geleneksel oyunlarımızı bilmediğini fark ettik. Biz de İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte 'Okullar Hayat Olsun Projesi' ile unutulmaya yüz tutmuş bu oyunları okullarımızın bahçesine çiziyoruz. Böylelikle çocuklarımızı bilgisayar oyunlarından biraz olsun uzaklaştıracak, fiziksel aktivitelerin içerisinde daha fazla yer almasını sağlayacak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Sosyalleşme açısından da çocukların yeni arkadaşlık bağları kurmalarını sağlayan çizimler, çocukların eğlenirken öğrenmelerini de sağlayarak 10'ar dakikalık teneffüsleri eğitim zamanına dahil ediyor" diye konuştu. - SAMSUN