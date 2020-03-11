İlkadımlı miniklere meslek tanıtımı
Cumhuriyet Anaokulu tarafından gerçekleştirilen Aile Katılım Programı'na katılan İlkadım Belediyesi minik öğrencilere 'kütüphanecilik ve veterinerlik' mesleklerini tanıttı.
11.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:47
Cumhuriyet Anaokulu tarafından gerçekleştirilen Aile Katılım Programı'na katılan İlkadım Belediyesi minik öğrencilere 'kütüphanecilik ve veterinerlik' mesleklerini tanıttı.
Cumhuriyet Anaokulu tarafından gerçekleştirilen Aile Katılım Programı kapsamında ana sınıfı öğrencilerine yönelik meslek tanıtımı programına katılan İlkadım Belediyesi Kütüphane Şefi Ferhat Çobanoğlu ve Veterinerlik İşleri Şefi Onur Akça , minik öğrencilere meslekler hakkında bilgi verdiler. Meslek seçimleri konusunda çocuklara yol gösterici bilgiler ile kütüphanecilik ve veterinerlik meslekleri tanıtılırken ana sınıfı öğrencileri her iki mesleğe de büyük ilgi gösterdi. Meslek tanıtımları ile öğrencilerin mesleklere olan yaklaşımı ve meslekleri tanımalarına imkan sağlamanın ileride hem eğitim hem de meslek hayatında başarıyı getireceğinin altının çizildiği programa velilerin ilgisi de oldukça fazlaydı. Çocukların hem eğlendiği hem de meslek hakkında bilgi sahibi oldukları meslek tanıtımı programının sonunda minik öğrenciler sordukları sorularla bilgilerini pekiştirdiler. - SAMSUN
Cumhuriyet Anaokulu tarafından gerçekleştirilen Aile Katılım Programı kapsamında ana sınıfı öğrencilerine yönelik meslek tanıtımı programına katılan İlkadım Belediyesi Kütüphane Şefi Ferhat Çobanoğlu ve Veterinerlik İşleri Şefi Onur Akça , minik öğrencilere meslekler hakkında bilgi verdiler. Meslek seçimleri konusunda çocuklara yol gösterici bilgiler ile kütüphanecilik ve veterinerlik meslekleri tanıtılırken ana sınıfı öğrencileri her iki mesleğe de büyük ilgi gösterdi. Meslek tanıtımları ile öğrencilerin mesleklere olan yaklaşımı ve meslekleri tanımalarına imkan sağlamanın ileride hem eğitim hem de meslek hayatında başarıyı getireceğinin altının çizildiği programa velilerin ilgisi de oldukça fazlaydı. Çocukların hem eğlendiği hem de meslek hakkında bilgi sahibi oldukları meslek tanıtımı programının sonunda minik öğrenciler sordukları sorularla bilgilerini pekiştirdiler. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : İlkadım Belediyesi, Akça, Güncel
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