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İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan 'asker selamı' açıklaması

Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan, A Milli Takımımızın Arnavutluk'u yendiği maçta asker selamı verdiği kareyi beğenmişti. İkili beğenilerini daha sonra geri çekince tepkilerle karşılaştılar. Konuyla ilgili açıklama geldi.

14.10.2019 09:33

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta Cenk Tosun'un golünün ardından futbolcularımız asker selamıyla Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek vermişti. Bu gol sevinci dünyada yankı uyandırırken Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan'ın sosyal medyada bu fotoğrafı beğendiği ve daha sonra beğenilerini geri aldıkları ortaya çıktı.

İLKAY: POLİTİK OLDUĞUNU GÖRÜNCE GERİ ALDIM

Alman basınından Kicker, bu olayla ilgili Emre Can ve İlkay Gündoğan'ın açıklamalarını yayınladı. Kicker'e göre İlkay Gündoğan,"Politik olduğunu görünce beğeniyi geri aldım. Geçen yıl olanlardan sonra isteyeceğim son şey politik bir açıklama yapmak. Bu yüzden beğeniyi geri aldım. U-21 Milli Takımı'ndan arkadaşım Cenk Tosun, gol attığı için mutlu oldum. Galibiyet golünü attı"dedi.

Emre Can'ın ise"İçeriğe dikkat etmeden beğendim. Savaşın her türlüsüne karşıyım"dediği belirtildi.

FEDERASYON GÖRÜŞME YAPACAK

Habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, milli maç için Estonya'da bulunan futbolcularla maçın ardından görüşme yapacak. Geçtiğimiz yıl İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf Almanya'da gündem olmuştu.

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İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan 'asker selamı' açıklaması

İlkay Gündoğan, Emre Can, Almanya, Spor

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