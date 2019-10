İlkay öğretmeni öldüren kiralık katil hakim karşısına çıktı

Pendik'te öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldüren kiralık katilin yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında, "Ben bu olayı yapma tarafında değildim. Onun ölmesini istemiyordum" dedi. Duruşmada İlkay Sivaslı'nın kardeşinin 'şikayetçiyim' demesi üzerine ise sanık, "Bu güne kadar neredeydiniz? Ben de kendi hayatımı ortaya koydum" diye cevap verdi. Mahkeme başkanı ise, sanığı 'sus artık' diye uyardı. Öte yandan, İlkay öğretmenin olaydan bir gün önce erkek arkadaşına 'katilimle geziyorum' dediği ortaya çıktı.

Pendik'te ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı'yı(41) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kiralık katil Tanju Doğan(45)'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tanju Doğan cezaevinden getirilirken, İlkay Sivaslı'nın kardeşi İbrahim Sivaslı ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Aslı Gültekin de duruşmaya katıldı.

"SADECE ÖLMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU"

Sanık savunmasında, "Olay tarihinde maktul beni aradı. 'Gel kahvaltı yapalım' dedi. Eve gittim, birlikte kahvaltı yaptık. Maktulün psikolojik sorunları vardı. Ancak sorunlarını hiçbir zaman anlatmamıştı. Bana sadece ölmek istediğini söylüyordu. Sonra banyo yapıp çıktı, yatağa geçti. 'Beni öldür' dedi. Ben yapamayacağımı söyledim. Bana bir tokat attı. Sonra yatağa yattı, battaniyeyi üzerine sardım, üşümesin diye ayaklarını kapattım. Yataktaki yastığı bana verdi. Silah da yastığın yanı başındaydı. Yastığı karnının üzerine koydu, silahı da elime tutuşturdu. 'Beni vur' dedi. Silahı tutarken tetiği tuttuğum parmağımı bastırdı. Silah ateş aldı. Ben çığlık attım, o da çığlık attı" dedi.

"'ÖLDÜĞÜMDEN EMİN OL, ÖYLE GİT' DEDİ"

"Yaralandıktan sonra polisi, ambulansı aramayacaksın diye beni engelledi" diyen sanık, "'Nabzımı kontrol et, öldüğümden emin ol, öyle git' dedi. Kanı gördü, 'hakkını helal et' dedi. Asıl sen hakkını helal et dedim. 'Beni hatırlayıp bana dua edersin' deyip kendisini videoya çekmemi istedi. 'Telefonum sende kalacak' dedi. 112'yi aradım, eşim kalp krizi geçiriyor dedim. Oradan ayrılıp mağazaya gittim, elbise aldım. Pantolonumun paçasını yaptırmak için terziye gittim. Sonra maktulün hangi hastanede olduğunu öğrenip hastaneye gittim, başhekimle görüştüm. 'Yaşıyor mu' dedim, yaşadığını söyledi. Sonra dışarı çıktım. Amaçsız bir şekilde otobüse bindim, nereye gittiğimi bilmiyordum" diye konuştu.

Olaydan önce İlkay Sivaslı'nın 2 bin 500 liraya silah satın aldığını söyleyen sanık, "Maktul birkaç kez intihara kalkışmış. 'Hayattan umudum yok' diyordu. Maktulle telefonda tanıştık. Olaydan önce de maktul beni bir eve götürmüştü. Bana ip verip 'beni iple boğ' dedi. Boğazına doladım ancak yüzü kızarmıştı. Yapamayacağımı anladım, ipi bıraktım. Maktul bunun üzerine bana tokat attı. Ben bu olayı yapma tarafında değildim. Telefon konuşmalarında maktulü oyalamak için onun talebini yerine getireceğimi söylemiştim. Onun ölmesini istemiyordum" diye konuştu.

"TELEFONDA BANA 'KATİLİMLE GEZİYORUM' DEMİŞTİ"

İlkay Sivaslı'nın erkek arkadaşı İbrahim Ece duruşmada tanık olarak dinlendi. Ece beyanında, "Benim maktul ile uzun yıllar önce arkadaşlığım vardı. Evlendikten sonra da arkadaşlığımız devam etti. En son 60 bin liralık ihtiyaç kredisi çekmiştik, birlikte ödüyorduk. 2-3 kez intihara kalkıştığını biliyorum. Kendisi bana cinlerle yaşadığını, üçü tane cini olduğunu bu nedenle yaşamak istemediğini söylemişti. Olaydan önce maktulle telefonda konuştuğumuzda 'katilimle geziyorum' demişti. Kendisine sordum. 'Katilim, ne demekse o' dedi. Ertesi sabah telefonuma, 'seni seviyorum, rüyalarına geleceğim. Hoşça kal' diye mesaj attı. Maktulü aradım ancak telefonu kapalıydı" dedi.

KATİLDEN PİŞKİN SÖZLER; 'BEN DE KENDİ HAYATIMI ORTAYA KOYDUM"

Sivaslı ailesinin avukatı, "Bu kişinin tasarlayarak adam öldürme suçunu işlediği sabittir, Şikayetçiyiz" diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Maktulün kardeşi İbrahim Sivaslı da söz alarak, 'Sanıktan şikayetçiyim' dedi. Bunun üzerine sanık Tanju Doğan, "Bu güne kadar neredeydiniz, niye sahip çıkmadınız o zaman? Ben de kendi hayatımı ortaya koydum burada" dedi. Mahkeme başkanı sanığı 'sus istersen' diyerek uyardı.

Sanık Doğan, "İlkay bana kız kardeşinin kendisine siyanür gönderdiğini söyledi" demesi üzerine sinirlenen kardeşi İbrahim Sivaslı, güvenliklerin müdahalesiyle duruşma salonundan dışarı çıkarıldı. Bunun üzerine sanık, maktulün kardeşine bakarak 'ben mi öldürdüm siz öldürdünüz' dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtilen sanığın tedavisine ilişkin evrakların gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen İlkay Sivaslı'nın son zamanlarda çeşitli nedenlerle psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı anlatıldı.

Maktulün sosyal medya üzerinden Tanju Doğan ile tanıştığı, arkadaşları oldukları, Doğan'a kendisini öldürmesini söylediği, Tanju Doğan'ın İlkay Sivaslı'ya aşık olması üzerine kendisini ölümden vazgeçirmeye çalıştığı, ancak Sivaslı'nın bu aşka karşılık vermediği belirtildi. 21 Nisan 2019 tarihinde Tanju Doğan'ın silahla birlikte maktulün evine geldiği, maktulün karnına yastık koyarak karın bölgesine ateş ettiği, maktulün şüpheliye 'bir süre bekle, ben öldükten sonra gidersin' dediği, daha sonra helalleştikleri ve sanığın evden ayrıldığı kaydedildi.

İddianamede, Tanju Doğan'ın maktulü öldürmeyi planladığı, bu planı maktul ile birlikte yaptıkları kaydedilirken, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

