İlkay Öğretmenin Adı Drama Atölyesinde Yaşayacak

06 Aralık 2018 Perşembe 14:29



06 Aralık 2018 Perşembe 14:29

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybeden sınıf öğretmeni İlkay Özkul Kazankaya'nın ismi, görev yaptığı okulda oluşturulan drama atölyesine verildi.Gölcük Turgut Özal İlkokulunda görev yapan İlkay öğretmen, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle ekim ayında hayatını kaybetmişti.Okulunda öğretmen arkadaşları ve öğrencileri arasında çok sevilen İlkay öğretmen unutulmadı.Okuldaki boş bir sınıf drama atölyesine dönüştürülerek, İlkay öğretmenin adı verildi.Atölyenin açılış törenine Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Okul Müdürü Nail Ekiz, İlkay öğretmenin eşi İlter Kazankaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.Gülsuyu, burada yaptığı konuşmada, "İlkay öğretmenimizin isminin burada yaşatılması için örnek bir çaba gösterilmiştir. İnanıyorum ki öğretmenimiz için güzel bir hayır oldu. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.