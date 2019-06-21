21.06.2019 14:05
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Ilkay Sencan Ve Dynoro'nun "ROCKSTAR" yorumu!

Ilkay Sencan Ve Dynoro

Adından sıkça bahsettiren yapımcı-DJ Ilkay Sencan ve "In My Mind" şarkısı ile listelerden düşmeyen dünyaca ünlü DJ Dynoro "Rockstar" şarkısında bir araya geldi!

Geçtiğimiz haftalarda yayımladığı "Do It" teklisiyle dikkatleri üzerine toplayan Ilkay Sencan, Dynoro ile Post Malone ve 21 Savage'ın 2017'ye damga vuran "Rockstar" şarkısına gangsta-house tarzı ile yeni bir soluk getiriyor. Post Malone'un efsaneleşmiş şarkısına farklı bir enerji katan yorum, tüm dünyada radyo ve dans pistlerinde müzikseverlerin favori şarkısı olacağa benziyor. Ilkay Sencan'ın solo olarak yayımladığı "Rockstar" versiyonu ise birçok dijital platformda kısa bir zamanda büyük beğeni topladı ve yapımcı kimliğini bir kez daha kanıtladı.

Burry Soprano 'nun " Mary Jane " şarkısına yaptığı remix ile dikkatleri üzerine çeken Ilkay Sencan, KVSH ve Gaullin gibi sanatçıları bünyesinde barındıran Lithuania HQ adlı yapımcı şirketi tarafından keşfedildi. Ilkay Sencan, müziği ile tüm dünyada adını duyuran en önemli Türk DJ ve yapımcılardan biri olarak kabul edilmektedir.

Ilkay Sencan & Dynoro - Rockstar şimdi tüm dijital platformlarda!

Kaynak: Bültenler
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