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İlkbahar'da Domaniç'te kar yağdı, yollar kapandı

İlkbahar'da Domaniç'te kar yağdı, yollar kapandı Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderler ile Kocayayla geçidini açık tutabilmek için çalışıyor Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

16.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:22
İlkbahar'da Domaniç 'te kar yağdı, yollar kapandı
Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderler ile Kocayayla geçidini açık tutabilmek için çalışıyor
KÜTAHYA - Kütahya 'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.
Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderler ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlkbahar'da Domaniç'te kar yağdı, yollar kapandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Kütahya, Domaniç, Yerel

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