Haberler » Güncel » İlkbahar dönemi aşılama kampanyası - Haber

İlkbahar dönemi aşılama kampanyası

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkbahar dönemi aşılama kampanyası startı verildi.

19.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:12İlkbahar dönemi aşılama kampanyası
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkbahar dönemi aşılama kampanyası startı verildi.

İl Müdürü Çetin 'ın başkanlığında il ve ilçelerde görev yapan tüm sağlık çalışanların katılımı ile hayvan sağlığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı" kapsamında, 10 Şubat 2020 tarihi itibariyle başlayan şap aşılama kampanyası ve diğer programlı aşılarının uygulanması, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü, 2020 yılında yapılacak işlemler değerlendirildi. - KARABÜK

Ayvalık, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 19:08:46