İlkbahar geldi! Google, ilkbaharın gelişini doodle yaptı!

İlkbahar mevsiminin en önemli özelliği, doğanın canlanmasıdır. Mart ayında Kuzey Yarım Küre 'de başlayan ilkbahar mevsimi sebze ve meyveleri de farklıdır. İlkbahar kış ile yaz arasında bulunan bir geçiş mevsimidir, Haziran ayında kadar devam eder. İlkbahar mevsimi hakkında detaylı bilgi haberimizde.

İLKBAHAR DOODLE OLDU!

Google, 20 Mart günü ilkbahar mevsiminin başlangıcı olarak yeni doodle hazırladı. İlkbahar hakkında bilgi verilen sayfada, mevsimin başlangıcı ve bitiş tarihinin hemen ardından ilgili haberler geliyor.

İLKBAHAR MEVSİMİNİN ÖZELLİKLERİ

İlkbahar veya ilkyaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim olarak bilinir. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıda yer alır. Bu dönemde Güney Yarım Küre'de de sonbahar mevsimi yaşanır.

İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar. Diğer yandan bu mevsimde, halk arasında Kırk İkindi adı verilen sağanak yağışlar başlar. Bu mevsimin meyveleri ise; havuç, erik, kiraz, çilektir.