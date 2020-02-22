Haberler » Güncel » İlkbaharın habercisi 'nergis çiçekleri' gelir kapısı oluyor - Haber

İlkbaharın habercisi "nergis çiçekleri" gelir kapısı oluyor

Toros ve Amanos Dağları'nda yetişen nergis çiçekleri, baharın gelişini müjdelemesinin yanı sıra birçok vatandaşa da gelir kapısı oluyor.

22.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:32
Toros ve Amanos Dağları'nda yetişen nergis çiçekleri, baharın gelişini müjdelemesinin yanı sıra birçok vatandaşa da gelir kapısı oluyor.
ve ilçelerindeki bahçelerinde nergis yetiştiren vatandaşlar, ürünlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.
Kızyusuflu köyünde yaşayan İlyas Türkmenoğlu, AA muhabirine, her yıl şubat ayında havanın ısınmasıyla bahçesine ekimini yaptığı nergislerin çiçek açtığını söyledi.
Süs bitkisi olan nergisin demetini 5 liraya sattığını dile getiren Türkmenoğlu, güzel kokusu ve büyüleyici güzelliğiyle baharın müjdecisi olan nergis çiçeğinin doğada kendiliğinden de yetişebildiğini belirtti.
Nergisin hiçbir masrafının olmadığını aktaran Türkmenoğlu, "Dağlardan ve evlerimizin bahçesinden topladığımız nergis çiçeğini demet haline getiriyoruz. Yağmur suyuyla beslenen, hiçbir masrafı olmayan ve mis kokusuyla büyük ilgi gören nergisleri satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz." diye konuştu.
İlkbaharın habercisi

Amanos Dağları, Kadirli, Sumbas, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 17:27:05