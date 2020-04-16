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İLKÇEV' den online yarışma!!!

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV)online yarışma gerçekleştirdi.

16.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:55
İLKÇEV' den online yarışma!!!

Korona virüs dolayısıyla ülke genelinde #evdekal kampanyası devam ederken, İLKÇEV online çalışmalarla faaliyetlerine devam ediyor.

"www.kahoot.it"sitesi üzerinden on iki soruluk bilgi yarışması düzenleniyor.Dereceye giren ilk üç kişiye süpriz hediyeler veriliyor.Yarışmaya 7'den 70'e herkes katılabiliyor.

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Başoğlu, korona virüsün ülkemizdeki sürecine göre online yarışmalar haftalık yapılmaya devam edileceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Gebze, Güncel
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