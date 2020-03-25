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İLKÇEV' den telekonferansla kitap tahlili

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) telekonferans sistemiyle Mart ayı kitap tahlilini gerçekleştirdi.

25.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:55
İLKÇEV' den telekonferansla kitap tahlili

Korona virüs dolayısıyla ülke genelinde #evdekal kampanyası devam ederken, İLKÇEV online çalışmalarla faaliyetlerine devam ediyor.

Jules Payot'un"İrade Terbiyesi" adlı Şubat ayı kitap tahlilini dernek binasında gerçekleştiren İLKÇEV, Nurettin Topçu'nun"Türkiye'nin Maarif Davası" adlı Mart Ayı Kitap Tahlilini Moderatör Fikret Tonyalı önderliğinde Telekonferans üzerinden gerçekleştirdi.

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Başoğlu, korona virüsün ülkemizdeki sürecine göre kitap tahlili etkinliğini telekonferans sistemiyle yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Nurettin Topçu, Gebze, Güncel

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