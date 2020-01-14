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İLKE Vakfı'ndan AA'ya ziyaret

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

14.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:59
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.
AA'nın Genel Müdürlük binasındaki ziyarette Sunar'a Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Alkan ve Ümit Güneş de eşlik etti.
Ziyarette konuşan Sunar, yaptıkları çalışmaları anlatarak, AA'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.
Mutanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
İLKE Vakfı'ndan AA'ya ziyaret

Metin Mutanoğlu, Anadolu Ajansı, CEO, Güncel

Kaynak: AA


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