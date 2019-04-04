İlker Aycı: "45 Saatte Taşınmayı Tamamlayacağız"

Türk Hava Yolları
(THY
) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Biz hiç kimsenin İstanbulumuzda işinin ve gücünün aksamasını istemiyoruz. Dünyanın en büyük sivil havacılık göçünü de yapmak mecburiyetindeyiz. İstanbullular bu süreç içerisinde Basın Ekspres Yolu
'nun alternatif yolunu kullanarak ne olur trafikte zorluklar yaşamayın." dedi.
THY Teknik Hangar'da düzenlenen basın toplantısına THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı'nın yanı sıra, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
, THY Özel Büro Başkanı Kemal Öztürk
, THY Kargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, THY Mali Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker
, THY İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay
, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı Aykut Alpa, THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Akif Konar, THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ve THY Yatırım ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat
katıldı.
"Havacılık göçünü başlatmak üzereyiz"
Toplantıda konuşan Aycı, THY markası ve Türk sivil havacılığı için tarihi bir sürecin arifesinde olduklarını ifade ederek, "Sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz ama hem de biraz hüzünlüyüz. Bizlere ve taşıdığımız milyonlarca yolcuya, yüzbinlerce çalışana ev sahipliği yapmış, onların anılarını, mutluluklarını, sevinçlerini, kederlerini, her şeyi birlikte yaşadıkları Türkiyemizin en büyük havalimanından dünyanın en büyük havalimanına, havacılık göçünü başlatmak üzereyiz." diye konuştu.
Aycı, "Bizim açımızdan da son derece profesyonelce hazırlanmış tasşınma planlarımız, uluslararası danışmanlarla, yerel otoriterle ve tüm kurum ve kuruluşlarla yapılmış stratejik önemi olan çalışmalara dair tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olmakla birlikte, bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Geriye artık büyük kısmı kaldı." ifadesini kullandı.
"Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz." diye Aycı, şöyle devam etti:
"1912 deki ilk havacılık tecrübesinin yaşandığı Atatürk
Havalimanımızın Türk Sivil Havacılığı tarihindeki o en önemli adımların atıldığı tarihi havalimanımızın çok önemli günleri, geceleri oldu. 1933 yılında ilk sivil uçuşumuzu İstanbul'dan Ankara
'ya gerçekleştirmiştik. 1947 yılında Ankara'dan başlayan uçuş İstanbul'a o günkü adıyla Yeşilköy
Havalimanımıza stop yaptıktan sonra buradan havalanıp ilk uluslararası uçuşumuz olarak tarihe geçecek Atina uçuşunu neticelendirmişti. Daha sonra 1953 yılında Uluslararası hale getirilen ve büyütülen, geliştirilen İstanbul Havalimanımız yapılan yeni planlarla buranın tam bir uluslararası havalimanı olarak değerlendirilmesi üzerine, buranın büyütülmesine karar verilmişti. 1950'li yıllardaki o adımlardan, sonra 1980'lerde başka adımlar atıldı. 1983 yılında Kargo Terminaliyle geliştirilen sivil havacılığımız kargo bakımından da yurdumuzun en önemli merkezi haline Türk sivil havacılığında gelmişti.1990 yılların başında atılan adımlar ve yine 2000 yılında özellikle uluslararası terminalimizin geliştirilmesiyle birlikte Türk sivil havacılığında çok daha farklı, anlamlı bir süreç başlamış oldu."
O dönmeki kapasitesiyle 20 milyon kapasiteli yeni terminale kavuşulduğunu belirten Aycı, "Atatürk Havalimanı kapasitesi 65-70 milyonlara dayanmıştı. Yine de bize yetmez olmuştu. Saatlik uçuş kapasitesini artırmak üzere hava kontrol kulesiyle birlikte yapılan çalışmalar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün ve Devlet Hava Meydanlarımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın katkılarıyla, kapasite giderek artırılmıştı. Ama bir yerden sonra artık bu kapasite bizi kaldırmaz hale gelmişti. Özellikle yaz ve yüksek sezon yoğulukları bizi zorlamaya başlamıştı. Çalışanlar üzerine ağır bir yük bindirmeye, yolcularımız için de zor anların yaşanmasına sebep olmuştu." dedi.
"45 saatlik süre içerisinde biz bu taşınmayı tamamlayacağız"
Aycı, "Yaşanan tüm buradaki anılar hüzünlü anlar şimdi dünyanın en büyük havalimanılarından birine taşınmamızla birlikte adeta büyük bir gurur anına dönüşecek. Göç başladı. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. 5 Nisan
'la başlayacak süreç, gece saat 03.00'te başlayacak büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte, biz 45 saatlik süre içerisinde biz bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni evimize, yuvamıza kavuşacağız." diye konuştu.
"Taşınmayı en süratli şekilde gerçekleştireceğiz"
Tarihi ana hem tanıklık ettiklerini, hem de bu tarihi anın aktörü olduklarını kaydeden Aycı, şöyle devam etti:
"Taşınma sırasında zaman zaman hesapta olan olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Çalıştığımız lojistik firmasıyla birlikte 5 ayrı noktada backup istasyonları kurduk. Yani herhangi bir biçimde taşınma sırasında taşınmayı akamete uğratacak herhangi bir aracımızda herhangi bir arıza meydana gelirse oraya müdahale etmek için 40 kilometrelik yolun içerisinde 5 ayrı istasyon kurduk. Bu da ortalama 4 kilometre içerisinde her olaya müdahale şansını bize verdi. Süreçteki akamete uğramalara karşı da planlarımızı hazırladık. Emniyet, Valilik ve İBB
mensubu arkadaşlarımız sağolsunlar bizi desteklediler. Bu taşınmayla ilgili olarak Basın Ekspres yolu en kritik atar damarı oluşturuyor. Taşınma sırasında havuzlu kavşaktan başlamak suretiyle Basın Ekspres yolunun kapatılması mümkün olacak. Bu sayede biz de taşınmayı en süratli şekilde gerçekleştireceğiz."
"Basın Ekspres yoluna alternatif yolları kullanın"
Bu hafta sonu 2 tane uluslararası fuarın ve Açık Öğretim Lisesi
'nin hafta sonu sınavları olacağını hatırlatan Aycı, "Bunlar da dikkate alınarak alternatif yolların beslenmesiyle ilgili planlar da hazırlandı. Özellikle gerek bu fuarlara gelecek olan ziyaretçiler, fuar mensupları ve aynı şekilde açık öğretim lisesine sınavlarına girecek kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Ne olur alternatif yolları o güne bırakmadan öğrenin, güzergahları çalışın. İşiniz akamete uğramasın. Biz hiç kimsenin İstanbulumuzda işinin ve gücünün aksamasını istemiyoruz. Dünyanın en büyük sivil havacılık göçünü de yapmak mecburiyetindeyiz. İstanbullular bu süreç içerisinde Basın Ekspres yolunun alternatif yolunu kullanarak ne olur trafikte zorluklar yaşamayın." dedi.
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuşu başkent Ankara'ya yapacaklarını anlatan Aycı, "Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu Singapur
'a yapacağız. Singapur uçuşuyla birlikte buradaki uçuşlarımızı tamamlamış olacağız. Sivil Havacılık macerası 80 yılı aşkın hizmet etmiş uluslararası Yeşilköy ve Atatürk havalimanları adını alan havalimanımız misyonunu görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururuyla veda ediyor. THY'nin 86 yılına bastığı bu senemize Atatürk Havalimanı bize verdiklerini hiç unutmayacağız. Yeni havalimanımızda sizlerle yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız." şeklinde konuştu.
"Yeni destinasyonları İstanbul'a ve THY'na kazandıracağız"
İstanbul Havalimanı'nın Türkiye turizmine, ziyaretçi sayısına ve dünyada kargo taşımacılığında mal ve hizmetlerin hızlı bir şekilde ulaştırılmasında çok büyük bir misyonu olacağını vurgulayan Aycı, "Transit yolcunun en önemli rotası İstanbulumuz olacak. Yeni geniş gövde uçaklarımızla daha da büyüyecek filomuzla, yeni havalimanında yeni destinasyonlara da beraberinde uçacağız. Ülkemize uçamayan bazı ülkeler ve bazı hava yollarıyla anlaşmalarımızı tazeleyip bizim onlara onların da bize uçmalarını sağlayıp, yeni destinasyonları İstanbul'a ve Türk Hava Yollarımıza kazandıracağız. İstanbul'a uçacaklar arasında Çin
'den de gelen havayolları var. Japonların havayollarını da bekliyoruz." ifadesinde bulundu.
Aycı konuşmasını şöyle tamamladı:
"İstanbul Havalimanı kalitesiyle hizmet kalitesini sağlayacak yeni yuva olacaktır. Önümüzdeki dönemde açılacak olan 3'üncü pisti de heyecanla bekliyoruz. 1 sene içerisinde tamamlanacak olan 3'üncü pistte geldiğinde çok daha farklı, çok daha ciddi anlamda iniş kalkışlarıyla hizmet kapasitesi yakaladığımız bir yere dönüşecektir. 2 pistiyle kapasite anlamında buradan yüzde 10 daha fazla kapasiteyle başlıyor olacağız. Birlikte yeni hikayeleri yaşamak ve yaşatmak üzere sizleri İstanbul Havalimanımıza bekliyoruz."
Taşınmanın maliyeti sorulan Aycı, "Müsaade ederseniz rakam açıklamayım. Çünkü halka açığız. Çok net bir rakam söylemem doğru olmaz. Belli kısımlarını elbette paylaşacağız. Kamuoyunun merak ettiği kısımları da aydınlatacağız. Halka açık şirket olmanın bize verdiği sorumlulukla şu anda cevaplayamayacağım. Yaptığımız planlarla, son derece efektif, verimli, Türkiye'deki mevcut şartlarla yapılabilecek olan, bize en uygun planları hazırlamış bulunuyoruz." dedi.
Taşınma planlamasının bu gece 686 tırdan oluştuğu belirtilirken, 700 THY aracının da eşlik edeceği, 1386 araçlık bir organizasyon planlandığı kaydedildi.
Türk Hava Yolları, ilker aycı, Güncel
Kaynak: AA