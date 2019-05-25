İLKER AYCI: ARTIK HAVACILIK SANAYİSİNE DAMGA VURACAK İŞLERİN ZAMANI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Teknik'teki hedeflerinin küresel havacılık pazarının en önemli 'ar-ge' merkezlerinden birine sahip olmak, yerlileşme ve millileşme sayesinde de dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu söyledi. Aycı, "Uçak teknolojisi konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimini, çalışma azmimiz, inancımız ve kararlılığımız ile birleştirirsek hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Bu noktada gerekli tüm destekler ile önünüzü açmaya hazırız. Artık havacılık sanayine damga vuracak işlerin zamanıdır" dedi.

THY'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar ve sahur programı ilk kez İstanbul Havalimanı'nda düzenlendi. THY ortaklığı bünyesinde yer alan 17 iştirakin oluşturduğu şirketlerde görev yapan çalışanlara yönelik hazırlanan iftar ve sahur programlarına, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nurzat Erkal, HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak, THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman, THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ve çok sayıda yönetici katıldı.

"HEDEFLERE ULAŞMA YOLUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM"

İftar programında konuşan İlker Aycı, ramazan ayının tüm çalışanlar için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Aycı, "Başarıyla tamamladığımız ve yerli, yabancı birçok otoritenin takdirini toplayan 'büyük göç' operasyonumuz sonrası hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmaya devam ediyoruz. Eski evimiz Atatürk Havalimanı'nda aramızda var olan güçlü aile bağına yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda da sahip olduğumuz için mutluyuz. Çünkü bu bağ bizleri zor günlerden bu güzel günlere taşıdı. Türk Hava Yolları'nın bu başarısında sizlerin payı çok büyük. İnşallah yeni evimizde de nice başarılara birlikte ulaşacağız" dedi.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇITAYI BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIMANIN VAKTİ"

Daha sonra düzenlenen sahur programında da konuşan Aycı, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların THY'yi önemli noktalara getirdiğini, şimdi ise İstanbul Havalimanı'nda çıtayı bir üst seviyeye taşımanın vakti olduğunu söyledi. Aycı, "THY Teknik A.Ş'deki hedefimiz küresel havacılık pazarının en önemli ar-ge merkezlerinden biri olabilmektir. Yerlileşmeye, millileşmeye kendi değerlerimizi üretmeye ve dışa bağımlılığımızı azaltmaya ihtiyacımız var. Ben sizlerde bu enerjiyi görüyorum, sizlere inanıyorum. Uçak teknolojisi konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimini çalışma azmimiz, inancımız ve kararlılığımız ile birleştirirsek hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Bu noktada gerekli tüm destekler ile önünüzü açmaya hazırız. Artık havacılık sanayine damga vuracak işlerin zamanıdır. Bu mübarek gecede sizlerle birlikte hedeflediğimiz güzel gelecek için dua edelim. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutlarım" diye konuştu. Öte yandan iftar sonrasında çalışanlar için apronda kurulan alanda, çeşitli etkinlikle düzenlendi. Özellikle, şut çekme, koridor yarışması, rodeo, boks makinası, çok boyutlu sinema gibi etkinlikler ile çalışanlar sahura vaktine kadar keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İftara katılan THY çalışanları

-Personelin yemek sırasında beklemesi

-İlker Aycı ve yöneticilerin yemek sırasında beklemeleri

-İftarın açılması

-İlker Aycı açıklama

-Etkinlik alanında personelin keyifli anları

-Hangarda yapılan sahur programı

-İlker Aycı'nın konuşması

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA