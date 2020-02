Oyuncular İlker Ayrık ile Birce Akalay'ın başrolleri paylaştığı, Haldun Taner'in unutulmaz eseri "Keşanlı Ali Destanı", tiyatroseverlerle buluştu.

Haldun Taner'in epik halk tiyatrosu üslubunda kaleme aldığı, müziklerini Yalçın Tura'nın yazdığı eser, Yücel Erten rejisiyle TİM Show Center'da sahnelendi.

Kalabalık kadrolu müzikli oyun öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ayrık, Keşanlı Ali Destanı'nı seçerken, "Neden olmasın?" diyerek işe başladıklarını söyleyerek, "Pervasız Tiyatro olarak, ses getirecek bir oyun yapmaya karar verdik. Bundan 15 sene önce kurulmuş bir tiyatro. Bütün oklar bize, Türk tiyatrosunun en önemli eseri olan Keşanlı Ali Destanı'nı gösterdi. 'Yapar mıyız, yapamaz mıyız?' dedik. Tiyatronun tüm ortak paydaşları, ben, Aykut, Serdar ve Serhat, Pervasız Tiyatro olarak yapıyoruz dedik. Tabii ki yol arkadaşımız Birce ve bugün buradayız." dedi.

"Keşanlı Ali"yi canlandıran Ayrık, tiyatroya yatırım yapmanın maddi zorluklarına işaret ederek, şunları aktardı:

"Biz yapmak istediğimiz şeyin peşine düşüyoruz ve bunun da bazı maddi zorlukları oluyor. Ama bu zorluklara göğüs gerip, alt etmenin karşısında, parayla satın alınamayacak bir şey almış oluyorsunuz. O da, Keşanlı Ali Destanı'nı ya da herhangi bir oyunu bu kadar güzel bir ekiple oynayabilmek. Bunun parayla karşılığı yok."

Oyunun sezon sonuna kadar TİM Show Center'da sahneleneceğini dile getiren Ayrık, bir sonraki gösterimin 29 Şubat'ta olacağını kaydetti.

İlker Ayrık, oyunda usta isimlerle aynı sahneyi paylaştıklarının altını çizerek, "Bizim için tarifi mümkün olmayan bir gurur, böyle ustalarla, böyle bir eseri oynamak. Beni izleyen meslektaşlarım ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır." ifadelerini kullandı.

Oyunu orijinal metin üzerinden sahneye koyduklarını vurgulayan Ayrık, "Sanki metin daha dün Haldun Bey'in daktilosundan çıkmış gibi. (Haldun Taner) Bugünü de tarif etse herhalde yine Keşanlı Ali Destanı'nı yazardı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrık, kalabalık bir kadronun oyunda yer aldığını aktararak, sahne üzerinde 35 kadar oyuncu, 10 kişilik orkestra, ışık, ses ve diğer işlerde görev alanların toplam 65 kişiye ulaştığına dikkati çekti.

"Her şeyden önce çok büyük bir gurur ve bir vefa borcu"

Eserde "Zilha" karakterini oynayan Birce Akalay da çok mutlu ve gururlu olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"O kadar karmaşık duygular içindeyim ki aynı anda. Çünkü bir taşın altına elimizi soktuk. Bu, korku ve endişe olarak da geri dönebiliyor bazen. Gurur ve mutluluk olarak da geri dönebiliyor. Bunların hepsi toplandığında da gün içerisinde, gülmekle ağlamak arasında gidip geliyorsun. Ama İlker, 'Keşanlı Ali' dediği gün itibarıyla bu serüvenin içinde olmak, her şeyden önce çok büyük bir gurur ve bir vefa borcunun aslında fiziksel olarak karşılığı, hem yolculuğumuza hem hocalarımıza hem de bugünlerimize ve Türk tiyatrosuna. Dolayısıyla bu borcu ödemek üzere bu emeği sarf ettiğim için hem kendi adıma hem dostlarım adına mutluyum."

Oyunun kendisi, dekor, müzik ve diğer tüm detayların bir araya gelmesi sonunda izleyicilerin beğenip alkışlamasının önemine değinen Akalay, "Dileriz ki o madalyonu bize takarlar. Ben bütün bu mükemmel bileşenlerin bir arada olmasından dolayı kendimi çok konforlu hissediyorum, denizde kendini sırtüstü bırakmışcasına. Ama kendi içimdeki durum, gel gör ki öyle değil. Nihayetinde o alkış ihtiyacımız olan şey. Ama onun yürekten ve içten olması gerekiyor. Dilerim bu hisleri seyirciye yaşatabilir, Sineklidağ'da onları 2 saat 45 dakikalık bir serüvene çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Oyunun bir bölümünde siyah minik bir köpekle de sahneyi paylaşan Akalay, tiyatroya bir vefa borcu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlker ve Aykut (Taşkın) ile birlikte 'Eğer bu bir yolsa, neden biz bu yolda yürümeye devam etmiyoruz?' dedik. Hayat oraya getirdi bizi. Sonrasında bana Keşanlı Ali dediklerinde gerçekten nutkum tutuldu. Ne kadar ve nasıl olabileceğine dair bir fikrim yoktu. Ben hayal kurdum, Pervasız Tiyatro cesaret etti. Hayat bundan sonra bize ne gösterecek bilmiyorum. Önce elimizi altına soktuğumuz bu taşı bir kaldıralım. Ondan sonrasına zaten hayat bizi o yönde götürür."

"Genç oyuncular bu olayda çok heyecanlandırdı beni"

"Şerif Abla" karakterini canlandıran usta oyuncu Meral Çetinkaya, 1964'te ilk kez sahnelenen oyunun bugün de halen güncelliğini koruduğuna vurgu yaptı.

Oyun ilk sahneye konulduğunda rol alan oyuncuların hayata veda ettiğini anlatan Çetinkaya, oyunu, onların anısına ve onlara saygıyla sahnelediklerini söyledi.

Çetinkaya, eserin sahnelenmesini sağlayan Pervasız Yapım'a teşekkür ederek, "Ayrıca çok kalabalık bir kadro bu. Genç oyuncular bu olayda çok heyecanlandırdı beni. Genç oyuncuların hepsi, giderek çok donanımlı olmaya başladı. Bizim zamanımızda sesi, bedeni, dansı, oyunculuğu bu kadar donanımlı olan oyuncu azdı. Şimdi hepsini maşallah toplamışlar." dedi.

"Madam Olga" rolünü canlandıran başarılı oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, Keşanlı Ali'nin bir klasik olduğunu belirterek, "Biz de çok şanslıyız. Öyle gençlerle çalışıyoruz ki, biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. Zaten bu meslekte öğrenmenin sonu yok. Onlardan çok şey öğrendik ve hakikaten çok müthiş şartlarda çalışıyoruz. Saygı, sevgi, kulisimizde her şey var." ifadelerini kullandı.

Eserde "Derviş Dayı" ile "Sarhoş Rasih" karakterlerine hayat veren Köksal Engür, ana metindeki dekorların değiştiğini ancak metin ve müziğin hiç değişmeden kullanıldığını aktardı.

Engür, oyunu daha önce tiyatroda oynamadığını ancak defalarca seyrettiğini sözlerine ekleyerek, "İlk defa tiyatroda oynamak nasip oluyor." dedi.

Aykut Taşkın'ın "İzmarit Nuri" karakterlerini oynadığı eserde ayrıca Ayhan Anıl, Cem Cücenoğlu, Hilmi Özçelik ve Burak Şafak da rol aldı.

Eserin dekorunu Barış Dinçel, kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini ise Hamit Erentürk hazırladı. Oyunda, 50 kişilik oyuncu kadrosuna 10 kişiden oluşan orkestra eşlik etti.

Gösterimin sonunda oyuncular uzun süre alkışlandı.

