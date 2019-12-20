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İlker Başbuğ, Zonguldak'ta Türk dış politikası konulu konferansa katıldı

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) düzenlenen "Türk Dış Politikasının Dünü, Bugünü ve Yarını" konferansına katıldı.

20.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:14 İlker Başbuğ, Zonguldak'ta Türk dış politikası konulu konferansa katıldı
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) düzenlenen "Türk Dış Politikasının Dünü, Bugünü ve Yarını" konferansına katıldı.
BEÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başbuğ, bir ülkenin dış politikası tespit edilirken dikkate alınması gereken ilk şeyin ülke menfaati olduğunu söyledi.
Devletler arasında dostlukların ve düşmanlıklarını olacağını ancak bunların sonsuza kadar süreceğini düşünmenin yanlış olduğunu belirten Başbuğ, milli menfaatlerin sonsuza kadar süreceğini dile getirdi.
Başbuğ, milli menfaatlerin tespitinin devlete ait olduğuna dikkati çekerek, "Ama son sözü söyleyecek karar verici elbette anayasa ve yasalarda da belirtildiği gibi yürütmedir. Bunda tereddüt yok." dedi.
Dış politikanın her zaman hatayı kaldırmadığını ifade eden Başbuğ, "Dış politikada yapılan hataları düzeltmek çok zaman alıyor. Hemen düzeltme olanağınız yok. O halde dış politikada adım atarken çok iyi düşünülmesi, değerlendirilmesi lazım. Devlete düşen birinci görev milletin bağımsızlığı ve bütünlüğü." diye konuştu.
Konferans soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Alparslan Türkeş, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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