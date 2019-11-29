İlker Cumbul: Trafik kazası teleferikten daha pahalıya mal oluyor

lker Cumbul trafik kazası ile her yıl kaybedilen milyarlarca liranın çok daha azı ile yapılacak teleferik sistemlerinin şehir içindeki trafik yükünü azaltacağını söyledi. Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, şehir içi trafiğin azalması ile trafik kazası oranlarında da düşeceğini belirtti.

İlker Cumbul trafik kazası hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiklere göre 2019 yılı Ekim ayı sonuna kadar Türkiye'nin tamamında 200 bin 836 kaza gerçekleştiğini bunun 164 bin 748 tanesinin de yerleşim yerleri içerisinde olduğunu söyledi. İlker Cumbul trafik kazası yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler arasında nüfus ve fiziki koşulların uygunluğuna göre teleferik sistemlerinin kullanılmasının bu rakamların düşmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.

İlker Cumbul "trafik kazası nedeniyle her yıl milyarlarca lira kaybediyoruz. Kaybolan iş gücü ve zaman paradan da değerli. Çünkü asla yerine konulamıyor. 2019 yılı daha bitmeden yaklaşık 170 bin kaza olmuş Türkiye genelinde. Bunun parasal değerini hesapladığımız zaman ortaya korkunç sayılar çıkıyor. Teleferik sistemleri için yapılması gereken yatırım bunun yanında çok küçük kalıyor" dedi.

"TRAFİK KAZASI İLE KAYBOLANIN GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

İlker Cumbul trafik kazası nedeniyle kaybedilen paranın geri dönüşü olmadığını fakat teleferik sistemlerine yapılacak yatırımın aynı zamanda şehirler için yeni bir gelir kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi. İlker Cumbul "trafik kazası ile kaybedilen ekonomik değerlerin bir dönüşü yok. Fakat teleferik bir yatırım. İşletilmeye başladıktan sonra kısa bir sürede kendi maliyetini çıkarmasının yanında kâr eder hale geliyor" dedi.

İlker Cumbul trafik kazası hakkında yapılan çalışmaların sonuçlarına göre kazaların genellikle sabah saatlerinde yoğunlaştığının görülebileceğini söyledi. İlker Cumbul "Trafik kazası nedenlerine baktığımızda dikkatsizliğin birinci sırada olduğunu görebiliriz. Özellikle sabah erken saatlerde insanlar odaklanma sorunu yaşıyor ve kaza yapmaya açık oluyor. Şehir içi ulaşımda alternatifleri artırdığımızda bu sorun çok azalacaktır" dedi.