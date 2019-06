İlker İnanoğlu, 'Yumurcağın Tatlı Rüyaları' filminin galasına katıldı

ANKARA'da ünlü oyuncu İlker İnanoğlu , Çocuk Sinema Okulu öğrencileri tarafından yeniden çekilen, başrolünde oynadığı 'Yumurcağın Tatlı Rüyaları' filminin galasına katıldı.Çocuk Sinema Okulu öğrencileri, Türker İnanoğlu 'nun yönettiği, başrollerde 'yumurcak' lakaplı İlker İnanoğlu, Kartal Tibet Filiz Akın ve Hulusi Kentmen 'in bulunduğu 1969 yapımlı 'Yumurcağın Tatlı Rüyaları' filmini yeniden çekti. Çekimleri 10 gün süren filmin galası Ankara 'da bir AVM'de gerçekleştirildi. Galaya, öğrencilerin yanı sıra ünlü oyuncu İlker İnanoğlu da katıldı. Gala öğrencisi çocuklar yıllar sonra İlker İnanoğlu'nun şimdiki hali ile buluşunca renkli anlar yaşandı. İlk kez izleyici ile buluşan filmde önce Filiz Akın ve İlker İnanoğlu için hazırlanan kısa belgesel sunuldu. Ardından film çekimlerinde çocukların kamera arkası görüntüleri de sunuldu. Film izleyeciler tarafından büyük beğeni topladı. İlker İnanoğlu, Çocuk Sinema Okulu Yapımcıları Esra Özge Aktürk, Emre Turanlı ve Varol Yaşaroğlu 'nu tebrik etti.Bu arada bilet satışlarından elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi çocuklar ile 'her bilet bir dilek' kampanyası kapsamında paylaşıldığı bildirildi.Çocuk Sinema Okulu Yapımcılarından Esra Özge Aktürk, bu gala ile birlikte 'Çocuk Sinemacılar Festivali 2019' sona erdiğini, 2020 Çocuk Sinemacılar Festivali'ne Türkiye 'nin her yerinden çocukların çektiği filmlerinde katılacağını söyledi.

