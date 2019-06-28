İlker Kaleli ile ilişkilerine şans tanıdıkları düşünülen Burçin Terzioğlu kimdir?

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu , 2008-2014 yılları arasında oyuncu Murat Yıldırım ile evlilik yapmıştı. Terzioğlu, 3.5 yıl ise rol arkadaşı İlker Kaleli ile bir ilişki yaşamış ve sonrasında ayrılmışlardı. Sevenleri çiftin yeniden birlikte olmaya başladıklarını öne sürüyor. Burçin Terzioğlu boyu, hayatı ve daha fazlası haberimizde…

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

Oyuncu Terzioğlu, 9 Mart 1980 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde aktör stüdyo özel sahne diksiyon eğitimi aldı. 5 yaşında sinemada ''Patron Duymasın'' ve ''Çıplak Vatandaş'' filmlerinde rol alan Burçin Terzioğlu, 1997 yılında Ali Güven 'in ''Yolcu'' adlı şarkısının klibinde de oynadı.

MURAT YILDIRIM İLE EVLENMİŞTİ

''Kadın İsterse'' dizsinde Demet karakteriyle parlamaya başlayan Burçin Terzioğlu, ''Fırtına'' dizisinde Zeynep karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008 yılında ''Fırtına'' dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlenen Burçin Terzioğlu 30 Haziran 2014 yılında ise boşandı. ''Ezel''de Azad Karaeski karakterini canlandıran Terzioğlu, ' ' Merhamet '' dizisinde de Deniz karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı. ''Halam Geldi'' filminde oynayan oyuncu, 2015 yılında Poyraz Karayel dizisinde başrol olarak yer aldı. Bu dizide tanıştığı İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

MAHALLENİN MUHTARLARI'NDA YER ALDI

Burçin Terzioğlu; Halam Geldi, Merhamet, Poyraz Karayel, Özel, Çemberin dışında, Ey aşk Nerdesin, Fırtına, Aliye, Kadın İsterse, Taştan kalp, Melekler Adası , Kınalı Kar, Üzgünüm Leyla, Yılan Hikayesi, Güz Gülleri, Sırılsıklam, Çiçek Taksi, Menekşe koyu, Mahallenin Muhtarları, Yeniden doğmak, Fazilet, Perihan abla, Çıplak vatandaş, Patron Duymasın ve Hasretinle Yaşanmıyor dizilerinde oynadı.

EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU SEÇİLDİ

Ayrıca, YTBT Yılın En İyileri Ödülünü 'En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu' olarak aldı. Haliç Üniversitesi 2015'in En'leri Ödüllerinde 'Yılın En İyi Dizi Kadın Oyuncusu' olarak, Elele Avonn Kadın Ödülleri 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülünü', 5.Türk Müzik Yılın En'leri Ödülünde 'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Ödülünü', almaya hak kazandı.