İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İlker Kaleli daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İlker Kaleli hayatı!

Uzun zamandır ekranlarda ve sinema perdelerinden uzak kalan ünlü oyuncu İlker Kaleli, Fox TV ekranlarında yeni yayınlanan Öğretmen dizisi ile tekrardan televizyon ekranlarına hızlı bir giriş yaptı. Ünlü oyuncunun canlandırıdğı karakter ve dizi sosyal medyada gündem oldu.Ünlü oyunu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

İLKER KALELİ KİMDİR?

İlker Kaleli doğum tarihi : 11 Mayıs 1984

İlker Kaleli kaç yaşında : 35 yaşında

İlker Kaleli yeri : İstanbul

İlker Kaleli mesleği : Türk sinema ve dizi oyunusu

İlker Kaleli

İLKER KALELİ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

11 Mayıs 1984 tarihinde İstanbul'da doğan ünlü oyuncu, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim hayatına devam ettirdiği yıllarda ayrıca Şahika Tekand'a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk derslerine de devam etmiştir.

İlk olarak Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynayan başarılı oyuncu, 2014 yılında Silsile adlı filmde yer almıştır. 2015 yılından 2017 yılına kadar ise Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırmış ve bu karakter ile büyük bir üne kavuşmuştur. Şu sıralar Fox TV'de yeni yayına giren Öğretmen dizisinin başrol karakteri Akif'i anlandırmaktadır. 2016 senesinde Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

İLKER KALELİ DİZİLERİ

2012 – Son

2012 – Kayıp Şehir

2013 – Kayıp

2015 – Poyraz Karayel

2020 – Öğretmen

İLKER KALELİ FİLMLERİ

2014 - Silsile