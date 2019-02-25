İlker Kaleli, Piyano Performansıyla Büyüledi

Oyunculuğunun yanı sıra daha önce söylediği şarkılarla ve gitar çalarak müzik yeteneğini gösteren İlker Kaleli, şimdi de piyano performansıyla gündemde.

HAYRANLARI TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Oyuncu, Bach'ın bir eserini yorumladığı piyano videosunu önceki akşam Instagram hesabından paylaştı. Video, İlker Kaleli hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

MÜZİK TUTKUSUNU HİÇ BIRAKMADI

İlker Kaleli dünyanın en prestijli konservatuarlarından 'London Academy of Music and Dramatic Art'ta aldığı oyunculuk eğitiminin yanı sıra müziğe çocukluk yıllarından itibaren hep önemli bir yer açtı.