İlker Özkamalı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi KIRŞEHİR belediye başkan adayı İlker Özkamalı oldu. Vatan Partisi adayı İlker Özkamalı, KIRŞEHİR belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KIRŞEHİR belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi KIRŞEHİR belediye başkan adayı İlker Özkamalı ile ilgili seçim sonuçları ve KIRŞEHİR belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi KIRŞEHİR belediye başkan adayı İlker Özkamalı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KIRŞEHİR belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KIRŞEHİR aday yarışı ve KIRŞEHİR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KIRŞEHİR Seçim Bilgileri

KIRŞEHİR belediyesi için toplam sandık sayısının 269 olduğu belirlendi.

KIRŞEHİR belediyesi için açılan sandık sayısının ise 268 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KIRŞEHİR belediyesi için katılım oranının ise % 83,43 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KIRŞEHİR toplam seçmen sayısının ise 88.025 olduğu belirlendi.

KIRŞEHİR belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 73.438 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi KIRŞEHİR Belediye Başkan Adayı İlker Özkamalı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi KIRŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen İlker Özkamalı, KIRŞEHİR yarışında % 0,11 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. İlker Özkamalı toplamda 80 adet oy sayısına ulaştı.

Vatan Partisi KIRŞEHİR belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.