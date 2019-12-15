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Ilkım, Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı oldu

Uluslararası Güreş Hakemliği Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ilkım, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcılığı görevine atandı.

15.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:06Ilkım, Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı oldu
Uluslararası Güreş Hakemliği Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ilkım, İnönü Üniversitesi Bilimleri Fakültesi dekan yardımcılığı görevine atandı.

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Mehmet Ilkım'ın fakültenin dekan yardımcılığı görevine atandığı bildirildi.

Ilkım, doktora çalışmasını engelli bireyler üzerine yaptıktan sonra yine engelli bireyler üzerine 30'dan fazla makale yayınladı. Ilkım ayrıca engelli bireylerin sosyalleşmeleri üzerine spor projelerinde görev aldı.

Atamayla ilgili konuşan Ilkım, "Böyle önemli bir görevi şahsıma layık gören rektörümüz ve dekanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bana inananları mahcup etmem" diye konuştu. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Spor

Kaynak: İHA

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