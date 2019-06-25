25.06.2019 13:55
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Ilkım, Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda görev aldı

Ilkım, Yıldızlar Güreş Şampiyonası

Malatyalı milli güreş hakemi Mehmet Ilkım, İtalya'nın Faenza kentinden düzenlenen Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda görev aldı.

Malatyalı milli güreş hakemi Mehmet Ilkım, İtalya 'nın Faenza kentinden düzenlenen Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda görev aldı. Dünya Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar Güreş Şampiyonası İtalya'nın Faenza kentinde yapıldı.

Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda görev alan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı ve Uluslararası Güreş Hakemi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ilkım, müsabakaların başarılı bir şekilde geçtiğini söyledi. Türkiye 'yi ve Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını kaydeden Ilkım, "Dünya Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar Güreş Şampiyonası İtalya'nın Faenza kentinde yapıldı. Şahsım olarak bu şampiyonada bana görev verilmesi büyük bir gurur kaynadığı oldu. Orada ülkemizi ve Malatya'mızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yaptık. İnşallah bu platformda başarılı maçlara yönetmeye devam edeceğiz. Şahsıma destek olan ve inanan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA
Kaynak: İHA
Malatya , İtalya , Spor

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