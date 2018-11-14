İlkleri Başaran Başkan:Mithat Nehir

Belediye Başkanı Mithat Nehir'in yenilikçi, demokrat halkçı, dürüstve mütevazi kişiliğinin yansıtıldığı çalışmada aynı zamanda halkla olan içten ve samimi diyalogu da yer alıyor. Çalışmanın içeriğinde Başkan Nehir'in "Halkımızdan Aldığımız Güçle Daha Aydınlık Yarınlar İçin Çalışıyoruz" sözüne yer verildi.

10 dakikalık çalışmada şeffaf, katılımcı, halkçı belediyecilik anlayışı, Cumhuriyet değerlerine ve geleceğe sahip çıkmak adına yapılan siyasi çalışmalar, işçi halkları, emekçilerle dayanışma,adalet yürüyüşüne destek, toplumun bütün kesimlerini kapsayan çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan koordineli çalışmalar, doğa sevgisi, hayvan haklarına saygı, belediye meclisin özverili çalışmaları, CHP seçim kampanyalarına destek, icraatlar (yeni belediye binası, toplu konutlar, yol, park, yeşil alan çalışmaları, çok amaçlı salonlar, girişimcilik eğitimleri, Hz. Hızır Parkı, İpek Köyü, İpek Baharı Festivali, Kreş ve Gündüz Bakımevi, Sosyal ve Kültürel çalışmalar, Samandağ Pazarı, Yeni Çarşı Binası, 26 yeni araç) Sodem sosyal belediyecilik ve Yılın Belediye Başkanı Ödülü yer alıyor.