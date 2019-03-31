İlklerin Kadını Fatma Şahin İlk Oyu Kullandı

İlklerin kadını Fatma Şahin
ilk oyu kullandı Fatma Şahin
oyunu kullandıİlk oy kullanan başkan adayı Şahin oldu
GAZİANTEP - Gaziantep
'te Saat 07: 00 de başlayan oy kullanma işleminde ilk oyu Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin
Kullandı. Türkiye
bugün yerel seçimlere gidiyor. Gaziantep
'te oy verme işlemi saat 07: 00 de başladı. İlk oyu saat 07: 00 de Aslı Alevli İlköğretim okuluna gelen Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin kullandı. Şahin seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
Gaziantep, Fatma Şahin, Genel
Kaynak: İHA